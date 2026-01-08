Wiesbadener Fußballer trifft in Miami auf Lionel Messi

Dass es dazu kommen konnte, nahm seinen Anfang bereits im Oktober vergangenen Jahres. Damals verlängerte Lionel Messi seinen Vertrag beim MLS-Klub Inter Miami bis Ende 2028 – eine Nachricht, die für Maximilian Kissel zunächst keine Bedeutung haben sollte. Zwei Monate später änderte sich das schlagartig: Der 23-jährige Wiesbadener, der in den USA lebt und für die University of Vermont College-Fußball spielt, wurde beim MLS-Draft ausgewählt – ausgerechnet von Inter Miami. Der Klub von Investor und England-Legende David Beckham griff zu und sicherte sich Kissel als insgesamt 90. Pick. Damit rückte für den früheren Hessenligaspieler (VfB Ginsheim) ein Traum in greifbare Nähe: gemeinsame Trainingseinheiten – und womöglich mehr – mit Weltstars wie Messi oder auch Luis Suárez.

Wie Kissel seinen ehemaligen Trainern Jose Ferreira (Aksu Diyar Mainz), Daniel Kittl (damals VfB Ginsheim U19), Artur Lemm und Matthias Güldener (beide damals seine Trainer bei Ginsheims Hessenliga-Team) in Erinnerung getrieben ist und wie sie auf den Wechsel von Kissel zu Inter Miami reagiert haben, könnt ihr im plus-Text des Wiesbadener Kurier nachlesen.