SG Ra/Ma trennt sich von Matthias Güldener

"Wir befinden uns schon das ganze Jahr lang in einer schwierigen Phase - auch wegen des ganzen Verletzungspechs, was wir haben. Dadurch sind wir immer wieder in der Entwicklung zurückgeworfen worden und die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir die Einstellung nicht mehr auf den Platz bekommen haben", begründet Schadel die Trennung. Nach der blutleeren Leistung beim 0:2 im Derby gegen die SpVgg. Eltville habe man sich zusammengesetzt und Güldener die Entscheidung mitgeteilt.

Dieser hat sich am Dienstag von der Mannschaft verabschiedet. "Wir haben enormes Verletzungspech gehabt. Dabei haben wir immer wieder auf Spieler verzichten müssen. Dann fehlt eben auch die Konstanz, Spieler sind überspielt, und es kommt Unzufriedenheit auf. Am Ende hat der Verein gesagt, dass er einen anderen Input braucht", sagt Güldener, der es "schade" findet, die Trennung dennoch nachvollziehen könne.

Nach Aufstieg hielt Güldener mit der Mannschaft souverän die Klasse

Güldener kam im Sommer 2022 nach Rauenthal, führte die Rheingauer in seiner Premieren-Saison direkt mit der Kreisoberliga-Meisterschaft in die Gruppenliga. Dort gelang in der vergangenen Saison der souveräne Klassenerhalt auf Platz neun. In der aktuellen Spielzeit steht die SG derzeit mit 17 Punkten aus 13 Spielen auf Platz zehn, im Kreispokal schied man in der vergangenen Woche bei Kreisoberligist TV Idstein aus. "Wir sind freundschaftlich auseinandergegangen. Das waren zweieinhalb wirklich geile Jahre, in denen wir etwas Großes geschafft haben, was in den Jahren zuvor so nicht möglich war", betont Güldener. Der einer neuen Aufgabe ab Winter - "spätestens im Sommer" - offen gegenübersteht.

Schadel: "Er gehört nach wie vor zur RaMa-Familie"

"Die Ergebnisse sind weniger das Problem - vielmehr die Entwicklung und die Stimmung. Vielleicht braucht die Mannschaft einen neuen Akzent", stellt Schadel klar und bedankt sich bei dem, jetzt, Ex-Coach: "Er hat eine sehr gute Struktur und eine professionelle Arbeit reingebracht. Er gehört nach wie vor zur Ra/Ma-Familie und hat diese auch bereichert."

Beim kommenden Heimspiel gegen den SV Erbenheim (So., 15 Uhr) werden Schadel und Co-Trainer Matthias Kaiser an der Seitenlinie stehen. Bei der Suche nach einem Nachfolger wolle man nicht in Aktionismus verfallen - "Wir wollen keinen Schnellschuss machen". Mit Marius Fuchs, Johannes Buff, Lennart Sievers, Milan Börner, Niklas Berger, Daniel Zeleznik, Julien Knedlik, Alex Rudolph und Bastian Stern ist die Verletztenliste weiterhin lang.