Aubstadt: Behr & Pitter verlängern, Betz & Gündling weg Personell tut sich einiges beim Regionalligisten aus dem Grabfeld

Der TSV Aubstadt hat am Dienstag die Vorbereitung für die Frühjahrsrunde aufgenommen. Fast täglich wird nun auf dem Kunstrasenplatz in Stralungen geschuftet. Auch hinter die Kulissen läuft der Betrieb auf Hochtouren, schließlich gilt es in der Winterpause, die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. Der Verein folgt dabei der Devise: "Wir bleiben auch künftig unserem Motto treu und bauen auf Spieler, auf die wir uns verlassen können - auf Spieler die zur absoluten Elite an Fußballern unserer Region zählen und solche Spieler die das TSV Logo mit Stolz tragen und solche die sich mit dem TSV zu 100 Prozent identifizieren." Umso erfreuter sind die Verantwortlichen, dass mit Steffen Behr und Timo Pitter zwei Stammspieler dem Verein weiterhin die Treue halten. Behr hat sich gleich 2026 an den TSV gebunden, Pitter will mindestens bis 2025 bleiben.

Der 30-jährige Ex-Profi Timo Pitter, aus der Jugend des 1. FC Schweinfurt 05 stammend, hat sich seinen Traum vom Profi schon in der MLS beim FC Dallas erfüllt, trägt seit 2019 das Aubstädter Trikot. "Ich habe mich entschieden, bei Aubstadt nochmal zwei Jahre zu verlängern, da mir der Verein die letzten Jahre sehr ans Herz gewachsen ist und ich immer wieder begeistert bin, wie jeder Helfer in Aubstadt viel Zeit und viel Herzblut in diesen Verein steckt. Auch vom Flair der Anhänger und Zuschauer bin ich immer noch begeistert. Aus sportlicher Sicht war natürlich der bestehende Kader inklusive Staff ein wichtiger Punkt, da ich glaube, dass hier noch immer viel Entwicklungspotential vorhanden ist und dennoch die Teamchemie einfach Freude bereitet. Da ich doch schon zur älteren Fraktion gehöre, möchte ich mit diesem Team die nächsten Jahre Regionalliga noch so erfolgreich wie möglich gestalten", begründet der gebürtige Oberschwarzacher zu seine Vertragsverlängerung.

Ebenfalls aus der Jugend des FC 05 stammt der 27-jährige Steffen Behr, der seit der Bayernliga 2017 die Schuhe für den TSV Aubstadt schnürt und ebenso nicht mehr aus Aubstadt wegzudenken ist. "Ich habe in Aubstadt verlängert, weil ich mich hier seit meinem ersten Training vor sechs Jahren sehr wohlfühle und die familiären Umstände sehr zu schätzen gelernt habe. Nach dem sportlich erfolgreichsten Jahr für den TSV Aubstadt 2022 bin ich höchstmotiviert das in den nächsten Jahren nochmal mit der Mannschaft zu toppen! Ich freue mich sehr auf das, was noch kommt", lässt Steffen Behr wissen.



Co-Trainer André Betz und Moritz Gündling verabschieden sich.





Nicht mehr dabei ist hingegen André Betz. Der Co-Trainer hat um sofortige Vertragsauflösung gebeten. Nach Gesprächen mit der Vereinsführung hat der 41-jährige Ex-Bardorfer schon vor längerer Zeit kommuniziert, dass er aus beruflichen Gründen den Aufwand, der in der Regionalliga verlangt wird, nicht mehr leisten kann. Weiter in die Fußstapfen von Betz wird der bisherige spielende Co-Trainer Christopher Bieber wachsen, der mit Athletiktrainer Christoph Freiherr von Andrian-Werburg und Torwarttrainer Christian Mack das Trainerteam um Victor Kleinhenz abrundet. "Für mich gibt es nur maximalen Einsatz für den TSV Aubstadt. Das ist zeitlich momentan auf dem Niveau, so nicht mehr möglich. Die Vereinsführung hatte vollstes Verständnis für mein Anliegen den Vertrag vorzeitig aufzulösen und haben mir für meine Zukunft keine Steine in den Weg gelegt. Ich bin stolz und bedanke mich bei allen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Teil dazu beizutragen, den TSV Aubstadt Schritt für Schritt bodenständig weiterzuentwickeln.

Es war eine unglaubliche geile Zeit, mit überragenden Spielern, Spielen, einem familiären Umfeld, welches einen Riesenjob macht, und den phantastischen Anhängern. Hervorzuheben ist auch der Fanclub 'die Widerwärtigen', die ich unheimlich zu schätzen gelernt habe.Ich wünsche meinen Spielern, dem Verein und allen Beteiligten weiterhin alles Gute und viel Erfolg", so das Statement von André Betz.



Mit Moritz Gündling hat auch ein Spieler die Aubstädter verlassen. Der 20-Jährige Offensivmann, der elfmal zum Einsatz kam und dabei einmal von Beginn an ran durfte, wechselt zum Bayernligisten Würzburger FV, um mehr Spielpraxis zu sammeln.