ASV Nibelungen Worms: Viele Spiele in letzter Minute gedreht Der ASV im Winter-TÜV: Jeder sollte sich persönlich nochmal steigern und sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen lassen

Worms. Der erste Schnee ist gefallen, die letzten Spiele absolviert. Zeit für die Winterpause. Die haben sich die Fußballer der Region nach einer anstrengenden Hinrunde auch redlich verdient. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV.

Manuel Wöllner, sportlicher Leiter des ASV Nibelungen Worms, teilte uns folgendes mit. Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? Besonders gute war das ganze an sich, die fast Marinade Punkteausbeute, die Mannschaft ist mittlerweile ein eingeschworener Haufen das sieht man auch daran, dass wir auch einige Spiele kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit gewonnen haben die Jungs ziehen klasse mit. Was muss im neuen Jahr besser werden? Man kann ja sagen: Was will der ASV noch besser machen? Aber da gibt es schon einiges. Manchmal spielen wir sehr nervös und das brauchen die Jungs nicht wir müssen in einigen Situationen abgezockter werden und für jeden einzelnen sollte das Ziel nochmal sein sich persönlich zu steigern. Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

ein Zugang in der Winterpause ist Dominik schwarz von TuS Neuhausen bin froh, dass dieser Wechsel endlich zustande gekommen ist, da ich schon seit zwei Jahre probiert habe Dome zum ASV zu lotsen der bringt noch mal mehr Stabilität in die Mannschaft als iv und da Dome als gelernter Stürmer seine Torgefährlichkeit auch schon unter Beweis gestellt hat liegt es an unserem Trainer, wo er Dome aufstellt!! Einen Abgang haben wir auch zu verzeichnen das ist Joshua Ries, das tut mir leid ihn hätte ich gern behalten, weil er trotz seiner erst 18 Jahren sehr Torgefährlich war, aber er war halt mit der Situation nicht zufrieden das er ab und an auf der Bank Platz nehmen musste trotzdem denk ich das der Junge in zwei drei Jahre noch für Furore sorgen wird, wenn er an sich weiter arbeitet er hat großes Potenzial!! Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab? Die Meisterschaft geht nur über uns dieses Jahr was soll ich auch anderes sagen mit 15 Punkten Vorsprung bei einem Spiel weniger um Platz zwei streiten sich mehr Vereine und da drück ich meinem alten Verein der TSG Pfeddersheim die Daumen, um den Abstieg kommen mindestens genauso viele Vereine in frage wie um den Aufstieg da wird es entscheidend sein, wie alle Vereine aus der Winterpause kommen!!!

