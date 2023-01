Aschaffenburg: Führungsfiguren Baier & Grün bleiben an Bord Beide Akteure verlängern ihre Verträge um eine weitere Saison

Mit guten Nachrichten kommt Viktoria Aschaffenburg aus der Winterpause. Die beiden bereits höherklassig erfahrenen Leistungsträger Benjamin Baier und Max Grün werden auch in der Saison 2023/24 das Trikot des SVA tragen. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler und Vizekapitän Baier, der aus Aschaffenburg stammt, wechselte bereits im Sommer 2019 an den Main und bestritt seitdem 93 Pflichtspiele für die Viktoria. Stammkeeper Max Grün (35) schloss sich im Sommer 2021, von Borussia Mönchengladbach kommend, den Weiß-Blauen an und absolvierte seitdem 56 Pflichtspieleinsätze.

"Ich freue mich sehr, dass beide Spieler mindestens ein weiteres Jahr für die Viktoria spielen. Beide sind wichtige Charaktere und haben enormen Einfluss auf unsere Mannschaft und großen Anteil an der Entwicklung der letzten Jahre. Sowohl Beni als auch Max sind extrem motiviert und stellen das als auch ihre Qualitäten Woche für Woche unter Beweis", beschreibt Sportvorstand Benedikt Hotz die Bedeutung von Baier und Grün für die Mannschaft.

Cheftrainer Jochen Seitz über Benjamin Baier: "Beni ist als einer unserer Kapitäne selbstverständlich ein wichtiger Spieler und im Mittelfeld durch seine Zweikampfstärke und seine Ausstrahlung sehr präsent. Dazu stammt er aus Aschaffenburg und identifiziert sich mit der Viktoria zu 100 Prozent. Beni ist einer der Spieler, mit dem ich mich regelmäßig und engmaschig austausche und von daher freue ich mich sehr, dass er uns weiterhin erhalten bleibt. Vielleicht kann man ihn auch nach seiner aktiven Karriere im Verein einbinden."

Zu Max Grün fällt dem Chefcoach folgendes ein: "Bei Max verhält es sich ähnlich wie bei Beni. Es war und ist für uns ein enormer Glücksfall, Max mit seiner Erfahrung aus der Zweiten Liga und der Bundesliga in unserem Team zu haben. Gerade unsere jungen Torhüter können enorm von ihm profitieren. Max ist sehr ehrgeizig und reißt unsere jüngeren Spieler dementsprechend mit – verlangt aber auch viel von sich und ihnen, was uns in der Entwicklung voranbringt. Durch seine Ruhe und Ausstrahlung im Spiel aus der Abwehr heraus und durch die starke Kommunikation mit den teilweise noch jungen Innenverteidigern ist auch er ein bedeutungsvoller Bestandteil unserer Mannschaft."

Beni Baier sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich freue mich, auch in der kommenden Saison das Trikot der Viktoria zu tragen. Mit dem eingeschlagenen Weg, auf dem wir uns aktuell befinden, kann ich mich voll identifizieren. Es macht mir großen Spaß, mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten und ich fühle mich auch körperlich sehr gut."

Max Grün schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Ich habe den Schritt, von einem höherklassigen Verein in die Regionalliga Bayern an den Schönbusch zu wechseln, nicht bereut. Ich fühle mich wohl und kann Woche für Woche auf dem Platz zeigen, dass es mir Spaß macht und ich auch körperlich richtig fit bin. Von daher freue ich mich auf ein weiteres Jahr."