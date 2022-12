Arminia Klosterhardt schießt Dingden ab Landesliga, Gruppe 2: Nach Rückstand fertigt Arminia Klosterhardt den SV Blau-Weiß Dingden mit 8:1 ab.

Ein Ergebnis, was beim reinen Blick auf die Tabelle wohl kaum vorhergesagt werden konnte, gab es am Nachmittag in der Landesliga, Gruppe 2. Die drittplatzierte DJK Arminia Klosterhardt hat den SV Blau-Weiß Dingden mit 8:1 demontiert und aufgrund des Unentschiedens von Spitzenreiter SV Scherpenberg den Abstand zur Spitze auf drei Punkte verkürzt.