Arbeitssieg in Lichterfeld

Nach dem wichtigen Sieg gegen Schipkau war der SVG gewillt, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen und auch in Lichterfeld zu punkten. Das Spiel begann wie erwartet: die Gäste hatten viel Ballbesitz und konnten sich einige Möglichkeiten herausspielen, während Lichterfeld tief stand und sich auf Konter beschränkte. Nach 16 Minuten kam es dann folgerichtig zur Führung durch Toppe. Sicherheit brachte die Führung aber nicht. Mit steigender Spielzeit wurde man nach vorne ungenauer und in den Zweikämpfen nachlässiger. Durch einen zu kurz abgewehrten Standard kam es dann sogar zum Ausgleich für Lichterfeld. Dennoch konnte man sich der eigenen Stärken besinnen und so nach 30 Minuten wieder durch Seidel die Führung herstellen. Bis zur Pause bleib das Spiel dann weitestgehend ausgeglichen.

In einem umkämpften Spiel verpassten die IBA-Städter es frühzeitig für Klarheit zu sorgen, konnten aber am Ende durchaus verdient 3 Punkte aus Lichterfeld entführen.

Das Geschehen nach der Pause blieb nahezu über die restlichen 45 Minuten gleich. Großräschen hatte den Ball, versuchte die Führung auszubauen, während Lichterfeld um jeden Zentimeter kämpfte und mit langen Bällen agierte. Durch ungenaues Passspiel, unentschlossene Abschlüsse oder den gegnerischen Keeper gelang es dem SVG nicht, ein weiteres Tor zu erzielen. So bleib es bis kurz vor Schluss spannend. Doch auch einige Standards in den letzten Minuten, bei denen sogar der Torwart bis nach vorne eilte,, brachten den Gastgebern nichts ein. So stehen am Ende eines sicherlich nicht sehr ansehnlichen, aber erfolgreichen Spiels drei weitere Punkte zu Buche.