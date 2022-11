Apensen bringt A/O erste Niederlage bei und übernimmt die Führung 1. Kreisklasse: Intensives Spitzenspiel auf Augenhöhe - Niklas Albers baut Führung bei den Torjägern aus

Vor etwa 100 Zuschauern entwickelte sich sofort ein gutes und intensives Spiel mit wenigen Torchancen. „Wir neutralisierten uns, beide Seiten hatten gehörig Respekt voreinander. Trotzdem war ordentlich Feuer drin. Es machte richtig Spaß“, meinte TSV-Trainer Peter Steffens. Der Coach lobte vor allem das gute Passspiel der Gäste, die zunächst mehr Ballbesitz hatten. Apensen hatte sich vorgenommen, in den ersten 25 Minuten keinen Treffer zu kassieren, da A/O bislang in der Startphase häufig den Grundstein zum Sieg legte. Im Hinspiel stand es nach 23 Minuten 3:0 für Ahlerstedt/Ottendorf, am Ende 3:3. "Für das starke Pressing sind sie bekannt und da wollten wir erstmal auf Nummer sicher gehen. Wir ließen im gesamten Spiel nur wenig zu, das sah sehr gut aus. Einige Weitschüsse wurden gefährlich", so Steffens. Das 0:0 zur Halbzeit war in Ordnung. Was die erste halbe Stunde für A/O gilt, ist für Apensen die zweite Halbzeit. "Da können wir immer wieder frische und gute Leute von der Bank bringen. Diesmal wechselten wir Mike Bellmann ein und der sorgte für Tempo", so der Apenser Trainer. Bellmann war es dann auch, der die Hausherren nach einer Stunde in Führung schoss. Nico Ewert spielte sich mit Tempo durch das Mittelfeld und bediente seinen Mitspieler. Eine direkte verwandelte Ecke von Niklas Albers sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende für die Entscheidung. Es war sein 19. Saisontreffer. Ahlerstedt/Ottendorf verlor erstmals und kassierte erst die Gegentreffer Nummer 9 und 10. "Ich denke, unser Sieg ging in Ordnung", sagte ein zufriedener Peter Steffens.