 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Am Niederrhein ist eine Entscheidungsrunde um die Regionalliga möglich

In der Oberliga Niederrhein rangieren Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden an der Spitze - und sind mit 50 Punkten sogar gleichauf. Bleibt es dabei, dürfen sich die Fans der Oberliga auf eine Entscheidungsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga West freuen.

von André Nückel · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser
Sehen wir Ratingen und Hilden nach der Saison in weiteren Duellen?
Sehen wir Ratingen und Hilden nach der Saison in weiteren Duellen? – Foto: IMAGO/Fotostand

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Das Meisterschaftsrennen in der Oberliga Niederrhein bleibt auch nach dem 25. Spieltag offen - und es winkt das vielleicht spannendste Saisonfinale aller Zeiten: Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden könnten in einer Entscheidungsrunde den Aufsteiger in die Regionalliga West ausspielen.

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Tabellenführer Ratingen 04/19 hat am Freitag beim 5:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg ein Ausrufezeichen gesetzt, doch der VfB 03 Hilden bleibt nach einem 2:1-Comeback-Sieg gegen den SV Sonsbeck am Rivalen dran. Beide Spitzenteams der Oberliga haben 50 Punkte und damit sechs Zähler mehr als der KFC Uerdingen, der sich am Samstag einen bitteren Ausrutscher bei der Holzheimer SG erlaubte.

In der FuPa-Tabelle wird Ratingen mit +34 Toren vor Hilden (+30 Treffern) geführt, dabei spielt das Torverhältnis bei Gleichstand keine Rolle. Im Fußballverband Niederrhein (FVN) entscheidet seit der laufenden Saison 2025/26 im Auf- oder Abstiegsfall wieder der direkte Vergleich, wie Paragraph 23 der Durchführungsbestimmungen erklärt:

>>> Zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

"Direkter Vergleich bei Punktgleichheit, Torverhältniswertung und Entscheidungsspiele:
Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. (...) Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."

Zwischen Ratingen und Hilden steht es 6:6

Am 30. Januar feierte Hilden in Ratingen einen 2:1-Sieg und hat damit den direkten Vergleich ausgeglichen, das Team von Damian Apfeld hatte im ersten Vergleich nämlich 5:4 gesiegt. Damit steht es 6:6 - und es herrscht Gleichstand. Sonach ginge es bei Punktgleichheit nach der Saison in eine Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga West. Ein Szenario, das beide Mannschaften sicherlich verhindern möchte, während es für die Zuschauer das wohl größtmöglich Spektakel wäre. Sollte der KFC Uerdingen mit einem Klub oder beiden Teams gleichziehen, verändert sich die Ausgangslage natürlich wieder; die Rückspiele finden erst im April statt. Möglich wäre sogar eine Dreierrunde bei Punktgleichheit um den Sprung in die Viertklassigkeit.

Vergangene Saison hätte es schon beinahe eine Entscheidungsrunde um die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gegeben. Die SSVg Velbert krallte sich den Titel durch ein Tor von Marco De Stefano aus eigener Kraft und stieg am letzten Spieltag aus eigener Kraft in die Regionalliga auf.

Ablauf und Termine der Regionalliga-Relegation

Das Heimrecht im Rückspiel würde wohl ausgelost werden. Der FVN erklärt in seinen Bestimmungen: "Bei zwei punktgleichen Mannschaften werden die Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich stehen, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt."

Die Termine der Spiele

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

Die aktuellen Ergebnisse aus der Oberliga Niederrhein

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
2
1

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
5
1
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
3
2

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
20:00live

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
20:00

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