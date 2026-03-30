Am Niederrhein ist eine Entscheidungsrunde um die Regionalliga möglich

Das Meisterschaftsrennen in der Oberliga Niederrhein bleibt auch nach dem 25. Spieltag offen - und es winkt das vielleicht spannendste Saisonfinale aller Zeiten: Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden könnten in einer Entscheidungsrunde den Aufsteiger in die Regionalliga West ausspielen.
Tabellenführer Ratingen 04/19 hat am Freitag beim 5:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg ein Ausrufezeichen gesetzt, doch der VfB 03 Hilden bleibt nach einem 2:1-Comeback-Sieg gegen den SV Sonsbeck am Rivalen dran. Beide Spitzenteams der Oberliga haben 50 Punkte und damit sechs Zähler mehr als der KFC Uerdingen, der sich am Samstag einen bitteren Ausrutscher bei der Holzheimer SG erlaubte.
In der FuPa-Tabelle wird Ratingen mit +34 Toren vor Hilden (+30 Treffern) geführt, dabei spielt das Torverhältnis bei Gleichstand keine Rolle. Im Fußballverband Niederrhein (FVN) entscheidet seit der laufenden Saison 2025/26 im Auf- oder Abstiegsfall wieder der direkte Vergleich, wie Paragraph 23 der Durchführungsbestimmungen erklärt:
"Direkter Vergleich bei Punktgleichheit, Torverhältniswertung und Entscheidungsspiele:
Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. (...) Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
Am 30. Januar feierte Hilden in Ratingen einen 2:1-Sieg und hat damit den direkten Vergleich ausgeglichen, das Team von Damian Apfeld hatte im ersten Vergleich nämlich 5:4 gesiegt. Damit steht es 6:6 - und es herrscht Gleichstand. Sonach ginge es bei Punktgleichheit nach der Saison in eine Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga West. Ein Szenario, das beide Mannschaften sicherlich verhindern möchte, während es für die Zuschauer das wohl größtmöglich Spektakel wäre. Sollte der KFC Uerdingen mit einem Klub oder beiden Teams gleichziehen, verändert sich die Ausgangslage natürlich wieder; die Rückspiele finden erst im April statt. Möglich wäre sogar eine Dreierrunde bei Punktgleichheit um den Sprung in die Viertklassigkeit.
Vergangene Saison hätte es schon beinahe eine Entscheidungsrunde um die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gegeben. Die SSVg Velbert krallte sich den Titel durch ein Tor von Marco De Stefano aus eigener Kraft und stieg am letzten Spieltag aus eigener Kraft in die Regionalliga auf.
Das Heimrecht im Rückspiel würde wohl ausgelost werden. Der FVN erklärt in seinen Bestimmungen: "Bei zwei punktgleichen Mannschaften werden die Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich stehen, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt."
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: