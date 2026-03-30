Am Niederrhein ist eine Entscheidungsrunde um die Regionalliga möglich In der Oberliga Niederrhein rangieren Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden an der Spitze - und sind mit 50 Punkten sogar gleichauf. Bleibt es dabei, dürfen sich die Fans der Oberliga auf eine Entscheidungsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga West freuen. von André Nückel · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser

Sehen wir Ratingen und Hilden nach der Saison in weiteren Duellen? – Foto: IMAGO/Fotostand

Das Meisterschaftsrennen in der Oberliga Niederrhein bleibt auch nach dem 25. Spieltag offen - und es winkt das vielleicht spannendste Saisonfinale aller Zeiten: Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden könnten in einer Entscheidungsrunde den Aufsteiger in die Regionalliga West ausspielen. >>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp