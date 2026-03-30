Des einen Lied, des anderen Leid im Oberliga-Derby

Der hatte eine durchaus spielentscheidende Szene – die Rote Karte gegen Baris Sarikaya nach einem Einsteigen von hinten gegen Asare ohne Chance auf den Ball – in der 30. Minute für sich so wahrgenommen: „Wer Baru kennt, weiß, dass er da ein taktisches Foul machen will. Er bekommt den Gegner erst nicht zu fassen, versucht es dann unten und kommt von der Seite. Den Platzverweis finde ich schon krass.“ Mit der Ansicht war El Halimi in Ratingen in der Unterzahl.

Sein Team jedenfalls musste mit einem Mann weniger über eine Stunde Spielzeit auskommen, der Coach lobte es für einen aufopferungsvollen Kampf. Apfeld schickte noch Wünsche an Schwabke und Mandt: „Ich hoffe, dass sich das nicht bestätigt, ihr seid ja ohnehin schon ganz schön gebeutelt. Es ist bitter, wer alles gefehlt hat an Unterschiedsspielern.“ So hatte sich am Freitagmorgen noch Bilal Sezer mit Rückenbeschwerden abgemeldet. Am Mittwoch (20 Uhr) kommt der SV Blau-Weiß Dingden nach Baumberg.