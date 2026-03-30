Des einen Lied, des anderen Leid im Oberliga-Derby

Es gibt da inzwischen eine Gruppe Kinder im Stadion Ratingen, die bei Heimspielen von Oberligist Ratingen 04/19 mit Trommeln, einem Megafon und ihren Stimmen einen teils infernalischen Lärm veranstalten – die Spieler freut es sichtlich. Nach dem 5:1 (3:0)-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg (SFB) klatschten die Ratinger erst mit dem kleinen Fanclub ab, versammelten sich dann vor ihm, um auf Kommando loszuhüpfen und in ein dieser Tage bei 04/19 gern gesungenes Lied einzustimmen: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“.
Durch die fünf Treffer der fünf verschiedenen Torschützen Sven Kreyer (21. Minute), Almedin Gusic (25.), Clinton Asare (39.), Georgios Touloupis (62.) und Rinor Rexha (75.) beim Gegentreffer von Simone Lo Castro (68.) hatten die Ratinger ihren Vorsprung als Tabellenführer wieder etwas vergrößert. Zwar blieb der VfB 03 Hilden punktetechnisch auf Augenhöhe, er gewann sein Heimspiel gegen den SV Sonsbeck – dem nächsten Auswärtsgegner von 04/19 am Donnerstag um 20 Uhr – aber „nur“ mit 2:1. Damit haben die Ratinger nun eine um vier Treffer bessere Tordifferenz, vor den Freitagspartien war es nur einer gewesen.
So sprach Damian Apfeld seiner Mannschaft „ein großes Kompliment“ aus für den zweiten Sieg in Folge und merkte an: „Wir haben in den letzten 17 Meisterschaftsspielen nur eine Niederlage kassiert (1:2 gegen Hilden, Anmerkung der Redaktion). Das ist eine ganze Hin- oder Rückrunde. Das ist ein bisschen untergegangen zuletzt, aber ich möchte unterstreichen, was für eine tolle Saison wir spielen und wo wir herkommen. Wir haben jetzt nach 25 Spielen 50 Punkte und sind noch nicht fertig. Das motiviert uns noch mehr, und wir wollen unbedingt.“
Das Wort, das der 04/19-Trainer dabei nicht aussprach, lautet: Aufstieg. Der Verein hat dafür die Weichen nun final gestellt und wird am Montag den Antrag auf Lizenz zur Regionalliga an den Westdeutschen Fußball-Verband schicken. Apfeld ergänzte eingedenk der Fangesänge im Stadion: „Wenn man 25 Spiele so auftritt, dann hat die Mannschaft es auch maximal verdient, und hier wächst gerade etwas. Wir werden weiter extrem hart daran arbeiten, dass wir das auch nach 34 Spieltagen ziehen können.“ Und dann wurde auch im VIP-Raum gesungen.
Des einen Lied war in diesem Fall des anderen Leid. Denn Salah El Halimi hatte nicht nur aufgrund der klaren Niederlage seiner Baumberger einen bitteren Abend in Ratingen erlebt. Einerseits haderte der SFB-Chefcoach damit, dass 04/19-Torwart Marvin Gomoluch die erste Chance der Gäste durch ihren Kapitän Louis Klotz zunichtegemacht hatte, zum anderen musste er die nächsten beiden Verletzungen im ohnehin schon arg dezimierten Kader mitansehen: André Mandt machte nach nicht einmal fünf Minuten eine Bewegung, die sein rechtes Knie in Mitleidenschaft zog. „Er hat ein direkt ein Knacken gehört, daher lautet der Verdacht auf Kreuzbandriss“, sagte El Halimi geknickt. Und beim vierten Ratinger Treffer bekam sein Torwart Daniel Schwabke einen Tritt auf die Hand ab und musste ausgewechselt werden. „Das war die Kapsel, er bekam den Finger nicht mehr gerade“, berichtete sein Trainer.
Der hatte eine durchaus spielentscheidende Szene – die Rote Karte gegen Baris Sarikaya nach einem Einsteigen von hinten gegen Asare ohne Chance auf den Ball – in der 30. Minute für sich so wahrgenommen: „Wer Baru kennt, weiß, dass er da ein taktisches Foul machen will. Er bekommt den Gegner erst nicht zu fassen, versucht es dann unten und kommt von der Seite. Den Platzverweis finde ich schon krass.“ Mit der Ansicht war El Halimi in Ratingen in der Unterzahl.
Sein Team jedenfalls musste mit einem Mann weniger über eine Stunde Spielzeit auskommen, der Coach lobte es für einen aufopferungsvollen Kampf. Apfeld schickte noch Wünsche an Schwabke und Mandt: „Ich hoffe, dass sich das nicht bestätigt, ihr seid ja ohnehin schon ganz schön gebeutelt. Es ist bitter, wer alles gefehlt hat an Unterschiedsspielern.“ So hatte sich am Freitagmorgen noch Bilal Sezer mit Rückenbeschwerden abgemeldet. Am Mittwoch (20 Uhr) kommt der SV Blau-Weiß Dingden nach Baumberg.