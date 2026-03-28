Big Points für Holzheim, Rückschlag für Uerdingen im Aufstiegskampf

Hier feierte die HSG das 3:2. – Foto: Ralph Görtz

Was in den ersten 45 Minuten bisweilen zu einem offensiven Schlagabtausch mutierte, wurde nach dem Seitenwechsel zu einem gegenseitigen Belagerungszustand. Schlussendlich behielt Aufsteiger Holzheimer SG die Nase vorn und verschafft sich etwas Luft nach unten. Für den KFC Uerdingen ist es unterdessen ein Tiefschlag im Aufstiegsrennen, zumal der VfB Hilden und Ratingen 04/19 tags zuvor bereits dreifach punkten konnten.

Doch die Antwort der Uerdinger ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke landete der Ball hinter der Linie – als Eigentor von Jan Schumacher gewertet (7.). In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando und drehten die Partie: Seongsun You köpfte nach einer Flanke wuchtig zur Führung ein (15.).

Vor 800 Zuschauern und begleitet von einem lautstarken Uerdinger Anhang begann die Partie mit offenem Visier. Der KFC wollte früh die Kontrolle übernehmen, wurde jedoch eiskalt erwischt: Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte stand Sakaki Ota plötzlich frei und traf zur frühen Führung für die Gastgeber (5.).

Wenn Lipinski alleinstehend vor Johannes Kultscher sogar noch das 3:1 nachgelegt hätte (18.), wäre es wohl ein komplett anderes Spiel geworden. Stattdessen überstand die HSG die beste Phase der Gäste mit einem blauen Auge. Denn mit Fortlaufen der ersten Hälfte gewann Holzheim selbst wieder an Oberwasser, zeigte teils sehenswertes Kombinationsspiel nach vorne.

Gutaj prüfte infolgedessen Holzum mit einem Distanzschuss (38.). Wenig später flog Jonas Theuerzeit mit viel Wucht in eine Flanke und hievte die Kugel so aus kurzer Distanz über die Linie (38.).

Sauer trifft KFC ins Herz

Während die erste Hälfte noch durch mitreißenden Offensivfußball bestechen konnte, kühlte sich das Geschehen nach dem Seitenwechsel merklich ab. Häufigere Stockfehler und vielleicht auch weniger Risikobereitschaft ließen die Partie über weiter Strecken dahinplätschern. Dennoch boten sich auf beiden Seiten Möglichkeiten Kultscher rettete mit einer herausragenden Parade gegen den Kopfball von Anthony Oscasindas (59.). Auf der Gegenseite entschärfte Holzum einen Versuch von Paul Wolf

Als sich die Begegnung bereits in Richtung Remis bewegte, schlug Holzheim eiskalt zu: Paul-Joel Sauer entwischte der KFC-Abwehr und vollendete frei vor Holzum zur erneuten Führung (75.).

In der Schlussphase stemmte sich Uerdingen zwar gegen die Niederlage, fand gegen kompakt verteidigende Holzheimer jedoch kaum Lösungen. So blieb es beim 3:2 für die Gastgeber – ein Ergebnis, das im Tabellenkeller für Entlastung sorgt und im Aufstiegsrennen für Frust beim KFC.

Neumann: "Haben uns mit Mann und Maus reingeworfen"

HSG-Trainer Jesco Neumann bescheinigte seinem Team im Nachgang einen ganzheitlichen Schritt nach vorne: "Ich finde, dass wir mittlerweile echt auch eine gute Entwicklung mitgemacht haben", sagte der Übungsleiter. "Wichtig für mich ist, dass wir heute relativ reif Fußball spielen konnten, uns auch mal getraut haben von hinten rauszuspielen. Da habe ich echt gute Aktionen von meiner Truppe gesehen."