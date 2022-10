Robert Markovic-Mandic erzielte beide Treffer für den SC Altenmünster. Hier feiert er mit Dino Tuksar (rechts). – Foto: Andreas Lode

Altenmünster muss am Ende zittern Kreisligist setzt sich aber gegen Türk Gücü Lauingen durch +++ Der FC Lauingen bleibt nach dem Drbysieg Spitzenreiter, dicht gefolgt von der TSG Thannhausen

Mit dem dritten Sieg in Serie setzt der SC Altenmünster seinen Aufwärtstrend in der Kreisliga West fort. Allerdings machte es der Bezirksliga-Absteiger gegen Türk Gücü Lauingen am Ende unnötig spannend. Eine klare Sache war der 3:0-Sieg des Tabellenführers FC Lauingen gegen die SpVgg Bachtal. Doch auch Verfolger TSG Thannhausen gab sich keine Blöße und sich gegen den VfR Jettingen II durch. Erstmals seit dem Saisonauftakt hatte der FC Weisingen wieder Grund zum Jubeln: Im Kellerduell gegen den SV Mindelzell setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 durch.

Unnötig spannend machte es der SC Altenmünster beim 2:1-Sieg gegen Türk Gücü Lauingen. Ohne den verletzten Torjäger Hrvoje Bevanda kam der SCA schwer in die Gänge. Nach vorne lief lange Zeit wenig zusammen, hinten ließen aber Kapitän Sebastian Kaifer und Felix Kling im Abwehrzentrum wenig anbrennen. Und auch Torhüter Alexander Schmid war einmal mehr voll konzentriert bei der Sache. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe Dominique Haselmeier mit einem Kopfball neben den Kasten für Altenmünsterer Torgefahr sorgte. Kurz danach fiel dann die Führung, als ein Schuss von Spielertrainer Robert Markovic-Mandic zum 1:0 abgefälscht wurde. Hätte Dominic Haselmeier 60 Sekunden später den Ball quer gelegt, statt selbst zu schießen, die Gastgeber wären wohl mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen.

Nach dem Wechsel dauerte es nicht lange, bis Markovic-Mandic nach Vorarbeit von Haselmeier auf 2:0 erhöhte und Altenmünster nun alles im Griff hatte. Unfassbar jedoch, was in der 62. Minute passierte: Gregor Bevanda brachte einen Meter vor dem Tor den Ball nicht über die Linie. Und so kam es, wie es kommen musste: Lauingen nutzte seine erste gute Torchance durch Fukan Akaydin zum Anschlusstreffer, sodass die Zusamtaler in der Schlussphasen Schwerstarbeit verrichten mussten, um den Vorsprung ins Ziel zu retten. (her) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Manuel Bahmann (Pfrondorf) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robert Markovic-Mandic (40.), 2:0 Robert Markovic-Mandic (51.), 2:1 Furkan Akaydin (77.)

Im Klassiker zeigte sich die SSV Glött vor dem Tor der SpVgg Wiesenbach eiskalt und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent aus. So stand am Ende ein überraschend deutliches 3:0 gegen ein Spitzenteam. Doch die Rickauer-Elf musste zu Beginn zunächst die Offensivwucht der SpVgg überstehen. Die erste Lilien-Chance ließ Felix Kastner in der 19. Minute frei am zweiten Pfosten noch ungenutzt. Besser machte es sein Offensivpartner Jonas Stutzmüller zehn Minuten später. Der Flügelstürmer schnappte sich nach einem Fehlpass die Kugel und schloss vor Keeper Granit Bujupi überlegt zur Führung ab. Der Treffer hinterließ bei Wiesenbach Spuren. Die SSV hingegen war richtig gut im Spiel und legte nach: „Schlitzohr“ Felix Kastner lauerte nach dem Schuss von Raphael Martin und staubte aus nächster Nähe zum 2:0 ab. Die SpVgg vergab durch Martin Böck den möglichen Anschlusstreffer.

Nach der Pause sahen die Zuschauer souverän auftretende Hausherren. Das 3:0 in der 54. Minute sollte bereits die Vorentscheidung sein. Die Freistoß-Hereingabe von Peter Eggle verlängerte Philipp Strehle ins lange Toreck. Auch in der Schlussphase verteidigten die Lilien-Kicker gut gestaffelt. Die letzte Möglichkeit für Wiesenbach vereitelte Trenker stark gegen Daniel Heininger, so blieb es beim „zu null“ für die Aschbergler. (röb)

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Obernsees) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jonas Stutzmüller (29.), 2:0 Felix Kastner (34.), 3:0 Philipp Strehle (54.)

Gelb-Rot: Kevin Lohr (79./SpVgg Wiesenbach)

Der Knoten beim FC Weisingen geplatzt! Im Kellerduell gegen den SV Mindelzell konnte der Aufsteiger nach langer Durststrecke seinen zweiten Saisonsieg feiern. Weisingen war während der kompletten ersten Hälfte die bestimmende Mannschaft, Mindelzell kam kamen überhaupt nicht gefährlich vors FCW-Tor. SVM-Torhüter Marco Miller Ihr Keeper verhinderte mehrfach Einschläge. Gegen Manuel Fischers klugen Flachschuss zum 1:0 nach toller Vorarbeit von Philipp Spring war er jedoch machtlos.

Nach dem Wechsel wurde Mindelzell stärker und übernahm die Kontrolle, die besseren Chancen hatte zunächst aber Weisingen durch Diego Seiler Hermida. In einer kleinen Schwächephase der Heimelf verhinderte Tobias Duderstadt vorerst noch das 1:1, das aber wenige Minuten später fällig war, als Mindelzell zu einem sehr billigen Tor durch Michael Oberhoffner kam. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse: Zuerst nagelte Philipp Spring sehenswert einen Freistoß von der Strafraumkante ins Torwarteck, ehe Max Junghanns noch zehn Minuten aufgebrummt bekam. Doch Weisingen wehrte sich mit allen Mitteln und brachte den zweiten Heimsieg über die Zeit. (dut)

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Ludwigsmoos) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Manuel Fischer (13.), 1:1 Michael Oberhoffner (72.), 2:1 Philipp Spring (84.)

Arlind Berisha freut sich über sein Tor zum 1:0 der TSG Thannhausen gegen den VfR Jettingen II. – Foto: Ernst Mayer

Im Stile eines echten Spitzenteams setzte sich die TSG Thannhausen gegen den VfR Jettingen II durch: Technisch stark und ballsicher, diszipliniert und immer dann spektakulär, wenn es notwendig wurde. Nicht nur aus Sicht von TSG-Abteilungsleiter Tobias Klein war der 4:0-Erfolg verdient. Auf Nachfrage präzisierte Klein, der Aufstieg sei „absolut“ ein Thema in Thannhausen. „Die Mannschaft will, doch wir als Funktionäre versuchen natürlich, den Ball flach zu halten. Aber wir stehen nicht unverdient da vorne und wollen da auch bleiben.“

Die TSG drückte sofort aufs Tempo und belohnte sich zügig mit dem Führungstreffer. Nach toller Vorarbeit von Ahmet Cam, der überlegt auflegte, wuchtete Arlind Berisha den Ball aus 16 Metern sehenswert unter den Querbalken. Anschließend gab’s auf beiden Seiten einige gute Szenen, aber bei allem Bemühen wenig Zwingendes. Das 2:0 durch Ahmet Cam war bei guten Platzbedingungen bereits spielentscheidend. Der Thannhauser krönte eine schöne Einzelleistung mit einem Abschluss aus der Mitte des Strafraums. Jettingens Schlussmann war machtlos. (ica) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Arlind Berisha (8.), 2:0 Ahmet Cam (65.)

Gleich ist die endgültige Entscheidung gefallen: Philip Goldau tritt zum Strafstoß für den FC Lauingen (schwarz) an und macht das 3:0 im Landkreis-Derby gegen die SpVgg Bachtal. – Foto: Karl Aumiller

Der FC Lauingen war im ersten Durchgang die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und einem Chancenplus, während die die SpVgg Bachtal aus einer kontrollierten Defensive heraus auf Konter setzte. So dauerte es fast bis zum Pausenpfiff, ehe der Favorit in Führung ging. Nach einem langen Ball in die Naht der Viererkette umkurvte Lucas Müller den Bachtal-Keeper Maximilian Ackermann – 1:0. Zum zweiten Durchgang kam der FCL willensstark aus der Kabine und wurde belohnt, als sich Elias Griener im Strafraum durchsetzte und aus spitzem Winkel zum 2:0 verwandelte. Nur fünf Minuten später erhöhte Philipp Goldau per Elfmeter nach Foul an Lucas Müller auf 3:0. Der eben eingewechselte Stefan Pertler scheiterte in der 68. Minute am SpVgg-Pfosten. Einen Treffer verdient hätte Hannes Gentners Direktabnahme aus 25 Metern, doch Ackermann zeigte eine Glanzparade (78). Die letzte Chance bot sich Tim Gehring, der beim zweiten Ball zur Stelle war – wieder klärte Ackermann. (joh)

Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Lucas Müller (45.), 2:0 Elias Griener (56.), 3:0 Philip Goldau (61./Foulelfmeter)

Rote Karte: Christian Kirchner (45./SpVgg Bachtal)

Schiedsrichter: Ibrahim Halil Yilmaz (Stettenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tibor Petrik (57.), 0:2 Tibor Petrik (61.), 0:3 Senaid Mehic (70.)