Alija Kapidzija: „Wir müssen uns nicht verstecken“ Kreisligatipp mit dem Spielertrainer des SV Blau-Weiß Murg

Der SV Blau-Weiß Murg hat in der laufenden Runde als erster Verein der Kreisliga A Ost dem Spitzenreiter Höchenschwand-Häusern drei Punkte abringen können. Ginge es nach Spielertrainer Alija Kapidzija, sollte im Heimspiel gegen den Ex-Bezirksligisten Schlüchttal gerade der nächste Dreier folgen. Im fupa-Interview blickt er auf die kommenden „Wochen der Wahrheit“ und tippt die Ergebnisse des zehnten Spieltags.

fupa: Herr Kapidzija, mit dem Auswärtssieg beim bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter hat Murg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze hergestellt. Wie ist die Stimmung beim SV Blau-Weiß Murg?

Alija Kapidzija: Generell herrscht bei uns eine gute Stimmung. Wir haben immer sehr viele Spieler im Training, im Schnitt 17-18, und wenn du die Spiele gewinnst, ist die Stimmung großartig. Das versuchen wir am Wochenende beizubehalten.

fupa: Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass die „Wochen der Wahrheit“ bevorstehen: In den kommenden Heimspielen geht es gegen die Bezirksliga-Absteiger Schlüchttal und Wallbach. Murg könnte im Aufstiegsrennen viel Boden gutmachen. Wie sehen Sie die Chancen?

Kapidzija: Erst einmal freue ich mich, gegen diese Mannschaften zu spielen. Es sind direkte Konkurrenten, und das heißt, dass wir es in der eigenen Hand haben, Boden gutzumachen. Die beiden Bezirksliga-Absteiger gelten auf dem Papier als Favoriten, aber verstecken müssen wir uns nicht!

fupa: Haben Sie den FC Schlüchttal beobachten können? Passen Sie die Taktik an den Gegner an, oder ist Ihre Einstellung eher, dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken, egal wie der Gegner heißt?

Kapidzija: Ich kenne den Gegner tatsächlich noch nicht. Was ich weiß, ist, dass Schlüchttal die meisten Tore in der Liga erzielt hat. Das ist Ausdruck einer sehr starken Offensive. Aber grundsätzlich sehen wir schon eher auf uns. Damit sind wir bisher am besten gefahren. Wir wollen das Spiel selbst bestimmen und gestalten.

fupa: Sie haben es bereits angesprochen: Schlüchttal und auch Wallbach gehören zu den offensivstärksten Teams der Liga. Da kommt der Abwehrarbeit entscheidende Bedeutung zu. Andererseits wird sich Ihre Mannschaft sicher nicht in der eigenen Hälfte verschanzen. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Kapidzija: Ich denke, es wird in beide Richtungen gehen müssen. Gerade im Derby gegen Wallbach rechne ich mit einem richtigen Schlagabtausch. Sicher wird auch das Quäntchen Glück notwendig sein. Aber ich denke, die stärkere Defensive wird die Spiele entscheiden.

fupa: Wie sieht es derzeit mit dem kickenden Personal aus?

Kapidzija: Wir haben in Alex Brutsche und Berkay Süyün zwei Langzeitverletzte. Beide haben einen Kreuzbandriss erlitten und werden in dieser Runde nicht mehr zum Einsatz kommen. Cagatay Bayram fällt wegen Rückenproblemen und Mehmet Yilmaz wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Aber ansonsten sieht es nicht schlecht aus. Dank unseres großen Kaders konnten wir bisher sogar immer ein, zwei Spieler an die zweite Mannschaft abstellen.

fupa: Sind Sie nun bereit für den Kreisligatipp?

Kapidzija: Sehr gerne! Allerdings möchte ich vorausschicken, dass ich noch nicht lange in der Liga gespielt habe. Viele Tipps werde ich eher aus dem Bauch heraus abgeben und richten sich nicht gegen bestimmte Mannschaften.

Alija Kapidzijas Spieltag-Tipps:

FC Weizen – SV Stühlingen

Freitag, 20 Uhr

3:1 für Weizen! Wir haben schon gegen Weizen gespielt, und die Mannschaft hat eine richtig starke Offensive, die uns mit ihren Kontern einige Probleme bereitet hat.

SV Blau-Weiß Murg – FC Schlüchttal

Samstag, 14.15 Uhr

Ich hoffe, wir erzielen viele Tore und der Gegner weniger, und hoffe auf einen Sieg meiner Mannschaft.

FC 08 Bad Säckingen – VfR Horheim-Schwerzen

Samstag, 15 Uhr