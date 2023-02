Alex Schmidt wird nicht Ingolstadt-Trainer – Rückkehr zu 1860? Capretti übernimmt in Ingolstadt

München – Es war wohl einer der ereignisreichsten Tage in der jüngeren Geschichte der 3. Liga. Am Dienstag (31. Januar) entließen gleich drei Klubs ihren Cheftrainer. Den Anfang machte der TSV 1860 am frühen Morgen mit der Freistellung von Michael Köllner .

Ein heißer Kandidat auf den Job soll auch Alexander Schmidt gewesen sein. Der Ex-1860- und Türkgücü-Trainer wurde im September vom Regionalligisten Kickers Offenbach freigestellt und ist seitdem vereinslos.

TSV 1860: Gorenzel hat lange Liste mit Kandidaten

Schmidt war jahrelang Trainer im Jugendbereich des TSV 1860 und übernahm 2012 sogar die Profimannschaft in der 2. Bundesliga. In der Saison 2013/14 kam es nach dem sechsten Spieltag zur Trennung. Später stand der 54-Jährige noch für Türkgücü München und Dynamo Dresden in der 3. Liga an der Seitenlinie. Mit den Sachsen gelang Schmidt der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Nach der Entlassung von Köllner soll der Augsburger auch ein Kandidat an der Grünwalder Straße sein. Die Liste von Interimstrainer und Sportgeschäftsführer Günther Gornezel ist allerdings lang und prominent bestückt. So soll zum Beispiel auch Thorsten Fink ein Kandidat sein, Kontakt zwischen den Parteien gab es aber noch nicht. Es bleibt spannend in der Trainerfrage beim TSV 1860 und Schmidt ist weiterhin auf dem Markt.