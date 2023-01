Aktueller Westfalenliga-Coach übernimmt ab dem Sommer den SV Hüsten 09 Mitte Dezember hatte beim Bezirksligisten SV Hüsten 09 das Trainerduo Klaus Borschel und Andreas Klauke bekanntgegeben, dass im Sommer aus beruflichen und privaten Gründen Schluss ist.

Hüttemann erklärt: "Der SV Hüsten 09 ist ein Verein mit viel Tradition, weshalb ich mir die Anfrage natürlich gerne angehört habe. Mir hat die Mannschaft schon bei unserem Testspiel im vergangenen Sommer imponiert, welches wir gegen einen starken Gegner mit 1:2 verloren haben. Zudem habe ich im Laufe der Hinrunde auch die U19 des JLZ Neheim-Hüsten bei einem Spiel in Lennestadt gesehen und in positiver Erinnerung behalten. Ich denke, dass dort viel Potential vorhanden ist, weshalb ich mich voller Überzeugung für diese Aufgabe entschieden habe."

"Ich freue mich sehr, dass wir Jan Hüttemann für unseren Verein gewinnen konnten. Vom ersten Gespräch an hat man gleich gemerkt, dass er für das Traineramt beim SV Hüsten 09 brennt. Er bringt durch seine Stationen beim BC Eslohe und dem FC Lennestadt viel Erfahrung mit, obwohl er noch ein sehr junger Trainer ist. Er ist von unserem Konzept absolut überzeugt und wird mit seiner Art unsere Mannschaft definitiv mitreißen können", so Thomas Malachowski gegenüber dem Sauerland-Portal "match-day.de".

Der in Eslohe wohnende C-Lizenz-Inhaber kehrt damit in die „Bundesliga des Sauerlands“ zurück, in der er von 2017 bis 2020 bereits den BC Eslohe trainiert hat, bevor er die A-Junioren des FC Lennestadt übernahm und zum Chefcoach der 1. Mannschaft aufstieg.