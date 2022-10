Achterbahnfahrt im Verbandsligaderby Rot-Weiß Darmstadt siegt in der letzten Minute mit 4:3 gegen Münster

Darmstadt. Rot-Weiß Darmstadt und SV Münster erleben am Sonntagnachmittag ein Wechselbad der Gefühle, am Ende jubelt der Favorit. Obwohl der SV Münster nicht gerade gut da steht und die letzten zehn Spiele in der Verbandsliga nicht gewinnen konnte hielt das Team von Naser Selmanaj im Derby gut mit und stellte Darmstadt eine knifflige Aufgabe.