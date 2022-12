Absurde Bedingungen beim 2:2 der MCH-Futsaler Bielefelder lassen im Bundesligaspiel auf St. Pauli zu viele Gelegenheiten aus.

Als der Tross des Futsal-Bundesligisten MCH FC Bielefeld in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.45 Uhr wieder zu Hause angekommen war, war es dann auch genug. Im Gepäck hatten die Sennestädter von ihrem Trip zum FC St. Pauli ein Chancenverhältnis von 27:7 – aber in der relevanteren Statistik der Tore stand es nur 2:2, zur Pause 1:1.



Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Der MCH spielte sich sieben Großchancen heraus, ehe Matic mit seinem zweiten Treffer die hochverdiente Gästeführung erzielte (31.). In der Folge verpasste es der MCH das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.



Während einer kurzen Verschnaufpause stellte Bielefelds Leon Morina fest, dass das Spielgerät zu den restlichen Rahmenbedingungen passte. „Was sind das hier eigentlich für Bälle?“, fragte er. Nicht ganz zu Unrecht in Anbetracht der Tatsache, dass allen zehn Bundesligisten vor der Saison ein Adidas-Ballpaket seitens des DFB zur Verfügung gestellt worden ist. St. Pauli nutzt dies nicht.



Das 2:2 fiel in der 34. Minute. In der Restspielzeit hätte der MCH erneut treffen können. „Wir waren das klar bessere Team und wir hätten den Sieg auch verdient gehabt“, resümierte MCH-Trainer Cleverson Pelc. Nun geht es für die Bielefelder in die sehr kurze Winterpause bis zum nächsten Spiel am 7. Januar.