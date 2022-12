Abstiegskandidat zerlegt Aufstiegsaspiranten 1. Kreisklasse: Drochtersen/Assel V besiegt Ahlerstedt/Ottendorf III 6:1

Die bisherige Spielzeit war für das Team von André Matties und Malte Hempel nicht gerade gepflastert mit erfolgreichen Partien. Acht Punkte standen vor dem Anpfiff auf der Habenseite. Anders der Aufsteiger aus Ahlerstedt und Ottendorf. Bis vor einer Woche hatte die Kaiser-Elf noch keine Begegnung verloren. Dann gab es die 0:2-Pleite im Spitzenduell beim TSV Apensen II und jetzt das. „Wir haben A/O mit allen Regeln der Kunst ausgekontert. Sie hatten gefühlt 80 % Ballbesitz, aber weniger gute Chancen. Wir dagegen machten aus acht Möglichkeiten sechs Tore“, meinte D/A-Trainer André Matties. Bereits nach acht Minuten die Führung der Gastgeber. Eine Flanke von Jan Engelbrecht rutschte durch und Sascha Rinne vollstreckte volley aus 12 Metern ins lange Eck. Nur drei Minuten später war die Gästeabwehr erneut nicht im Bilde. Joshua Horwege spielte bei einem Konter Marvin Kluth frei und es stand 2:0 für den Außenseiter. „Den Treffer haben wir richtig gut herausgespielt“, so Matties. Die beste Defensive der 1. Kreisklasse, 10 Gegentore in 15 Partien, sollte jetzt richtig unter die Räder kommen. In der 28. Minute steckte Florian Marx für Sascha Rinne durch und der ließ sich die Möglichkeit erneut nicht nehmen. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste noch einmal den Druck. Mehr als das 3:1 durch Sebastian Schmitts 8. Saisontreffer nach Vorarbeit von Jan-Ole Korn gelang nicht. Keeper Marcel Smilari hatte sich bei dem Freistoß ein wenig verschätzt. In der Folge passierte nicht viel. Erst dem eingewechselten Henrik Haack, Leihgabe aus der 6. Mannschaft, gelang eine Viertelstunde vor dem Abpfiff des guten Schiedsrichters Jannik Düe die Entscheidung. Haack erlief eine zu kurze Rückgabe von Luca Rogmann zum eigenen Schlussmann. In einer hektischen Schlussphase sollte es für A/O noch schlimmer kommen. Julian Kahlau und erneut Henrik Haack schraubten das Ergebnis auf 6:1. „Hätten wir doch immer so gespielt wie heute oder gegen Apensen, als wir 2:2 spielten“, so Matties.