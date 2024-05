Drochterser Sieg gegen blasse Burweger

Die SV Drochtersen/Assel V hat nach zwei Auswärtsniederlagen wieder einen Dreier eingefahren und die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Für den SV Burweg sieht es anders aus. Die Olenberger-Elf steht weiterhin nur knapp über dem Strich.

Von Beginn an waren die Gastgeber im Spiel. Daniel Gohde erkämpfte einen Ball in der eigenen Hälfte und schickte Robert Kannappel auf die Reise. "Der war völlig blank und ließ sich das Tor nicht nehmen. Danach hatten wir noch einige Halbchancen, aber nichts dolles", meinte D/A-Trainer Andrè Matties. Dann fiel aber doch das 2:0. Einen langen Einwurf von Alexander Kreutzmann köpfte Florian Marx ins lange Eck. Die Hausherren machten weiter Druck. Als eine Möglichkeit zu verpuffen schien, legte Robert Kannappel den Ball an die Strafraumgrenze zurück und Daniel Gohde hämmerte die Kugel unter die Latte.

Burweg kommt nur kurz auf

"Danach verloren wir mal wieder den Faden. Zwischen der 35. und 45. Minute waren wir nicht mehr da. Aus einem eigenen Standard fangen wir das 3:1", schimpfte Matties. Tim Niclas Thiede hatte sich stark über außen durchgesetzt und für Kapitän Timo Borchers aufgelegt. Der hatte keine Mühe, zu verkürzen. Kurz darauf traf Lukas Selle nach einem Freistoß von Louis von Ahnen nur den Pfosten. "Da war das Glück auf unserer Seite. Im zweiten Durchgang hatten wir dann aber wieder die Spielkontrolle", meinte der D/A-Coach. Nach einem Foul von Joshua Horwege an Mark Schomacker, der einen Kannappel-Schuss nicht festhielt, musste der Gästetorwart verletzt raus und mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. "Sicher war das ein Foul, aber nicht die von den Gästen geforderte Rote Karte", so Matties. Den Schlusspunkt hinter eine aus Burweger Sicht enttäuschende Vorstellung setzte Christian Kluth, der den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie stocherte. "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Bei Burweg lief nicht viel zusammen", so der Coach abschließend. D/A empfängt jetzt Buxtehude-Altkloster, Burweg muss gegen den frischgebackenen Aufsteiger Lühe, sicherlich keine leichte Aufgabe.

Schiedsrichter: Bas Felzel

Tore: 1:0 Robert Kannappel (4.), 2:0 Florian Marx (10.), 3:0 Daniel Gohde (27.), 3:1 Timo Borchers (42.), 4:1 Christian Kluth (87.)