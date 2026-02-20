Ab 19 Uhr LIVE: Das Spitzenspiel der Landesliga Nord im Livestream

– Foto: Leon Tim/S. Döhmann

Die zweite Saisonhälfte in der LOTTO-Landesliga Nord startet gleich mit einem Kracher. Am Freitagabend treffen sich der zweitplatzierte VfB Ottersleben und der vierplatzierte Oscherslebener SC direkt zum ersten Spitzenspiel des neuen Jahres. Beide reden ein Wörtchen im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga mit.

Der VfB Ottersleben war schon vor dem Saisonstart - nach Rang drei in der Vorsaison - häufig als einer der größten Favoriten genannt worden. Überraschend gut schlägt sich dagegen der Oscherslebener SC: Nach dem Landesliga-Aufstieg als Tabellenzweiter ( der TSV Berßel hatte verzichtet ) spielte die Elf von Trainer Tobias Friebertshäuser ein starkes Halbjahr. Erst in der zweiten Hälfte der ersten Halbserie schlichen sich einige Niederlagen ein.

Exklusiver Livestream auf volksstimme.de und mz.de

Nun vollziehen der VfB und der OSC am Freitagabend gewissermaßen einen halben Kaltstart. Zwar konnten beide Teams schon einige Testspiele absolvieren, doch wurde die Vorbereitung immer wieder durch das Winterwetter eingeschränkt. Dennoch setzten die Ottersleber zuletzt mit einem 9:0-Erfolg über den Spitzenreiter der Landesliga Süd, die SG Reppichau, ein dickes Ausrufezeichen.

Kann der VfB auf dem heimischen Kunstrasen an diesen furiosen Auftritt anknüpfen oder vermiest der Oscherslebener SC - wie beim 2:1-Heimsieg im Sommer - erneut den Pflichtspielauftakt? Die Antwort gibt es am Freitagabend ab 19 Uhr im exklusiven Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung. Kommentiert wird die Übertragung vom früheren Oberliga-Torjäger Denny Piele.