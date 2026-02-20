 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ab 19 Uhr LIVE: Das Spitzenspiel der Landesliga Nord im Livestream

Landesliga Nord +++ Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Duell zwischen dem VfB Ottersleben und dem Oscherslebener SC

von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Tim/S. Döhmann

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
Ottersleben
Oschersleben

Die zweite Saisonhälfte in der LOTTO-Landesliga Nord startet gleich mit einem Kracher. Am Freitagabend treffen sich der zweitplatzierte VfB Ottersleben und der vierplatzierte Oscherslebener SC direkt zum ersten Spitzenspiel des neuen Jahres. Beide reden ein Wörtchen im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga mit.

Heute, 19:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
19:00

Der VfB Ottersleben war schon vor dem Saisonstart - nach Rang drei in der Vorsaison - häufig als einer der größten Favoriten genannt worden. Überraschend gut schlägt sich dagegen der Oscherslebener SC: Nach dem Landesliga-Aufstieg als Tabellenzweiter (der TSV Berßel hatte verzichtet) spielte die Elf von Trainer Tobias Friebertshäuser ein starkes Halbjahr. Erst in der zweiten Hälfte der ersten Halbserie schlichen sich einige Niederlagen ein.

Exklusiver Livestream auf volksstimme.de und mz.de

Nun vollziehen der VfB und der OSC am Freitagabend gewissermaßen einen halben Kaltstart. Zwar konnten beide Teams schon einige Testspiele absolvieren, doch wurde die Vorbereitung immer wieder durch das Winterwetter eingeschränkt. Dennoch setzten die Ottersleber zuletzt mit einem 9:0-Erfolg über den Spitzenreiter der Landesliga Süd, die SG Reppichau, ein dickes Ausrufezeichen.

Kann der VfB auf dem heimischen Kunstrasen an diesen furiosen Auftritt anknüpfen oder vermiest der Oscherslebener SC - wie beim 2:1-Heimsieg im Sommer - erneut den Pflichtspielauftakt? Die Antwort gibt es am Freitagabend ab 19 Uhr im exklusiven Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung. Kommentiert wird die Übertragung vom früheren Oberliga-Torjäger Denny Piele.

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

Für Digital-Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können den Livestream mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass für 5,99 Euro im Monat sehen. Neben dem Landesliga-Spitzenspiel übertragen die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung auch Regionalliga-Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg sowie ausgewählte Begegnungen der Oberliga, der Verbandsliga und das Polytan-Landespokals der Frauen.