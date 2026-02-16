Schützenfest beim Vergleich zwischen zwei Verbandsliga-Anwärtern

Denn ein Duell auf Augenhöhe wurde das Aufeinandertreffen der beiden Landesliga-Titelanwärter nicht. Ganz im Gegenteil: Der VfB Ottersleben landete auf dem heimischen Kunstrasenplatz einen fulminanten 9:0-Kantersieg.

Schon früh brachte Damian Leuschner die Hausherren in Front (8.). Auch in der Folge blieben die Ottersleber spielbestimmend - und legten bis zur Pause durch Paul Wolter (22.) und Cedric Tittel (35.) nach. Noch dazu verhinderte Justus Worm kurz vor der Pause zweimal den möglichen Dosenöffner der Reppichauer.

"Meine Mannschaft hat sich in dem Spiel, wie auch in den Einheiten der Vorbereitung, sehr fleißig gezeigt", lobte VfB-Coach Oliver Malchau. "Aus dem Zusammenspiel aus Laufarbeit, Zweikampfführung und Spielfreude haben sich für uns viele Torchancen ergeben, die wir dann auch konsequent genutzt haben."

Stattdessen lief das Spiel nach dem Seitenwechsel - die Anfangsminuten ausgenommen - fast nur noch in eine Richtung. Anton Fink (52.), Dominic Carl (56.), Paul Wolter (68.), Vincent Nahrstedt (70., 81.) und Jonas Riemann (85.) bauten das Resultat bis zum eindrucksvollen Endstand von 9:0 aus.

So glücklich die Ottersleber im Nachgang waren, so verärgert waren die Reppichauer, bei denen noch einige Stammkräfte gefehlt hatten, ob ihrer Leistung. "So darf man sich nicht präsentieren, ob Testspiel oder nicht. Die ganze Mannschaft war am Samstag unterirdisch", sagte SGR-Torjäger Fernando Spremberg der "Mitteldeutschen Zeitung". Bis zum Rückrundenauftakt beim CFC Germania am Samstag hat der Tabellenführer der Landesliga Süd wohl noch einiges aufzuarbeiten. Am Dienstag wollen die Reppichauer gegen Verbandsligist 1. FC Bitterfeld-Wolfen zur Form finden.

Rückrundenauftakt des VfB Ottersleben im Livestream

Dagegen präsentierte sich der VfB Ottersleben, der am Freitag daheim gegen den Oscherslebener SC startet (exklusiv übertragen im Livestream auf volksstimme.de), schon in einer exzellenten Frühform. Überbewerten wollte Malchau die Partie vom Sonnabend dennoch keinesfalls. "Wir werden jetzt am Dienstag noch gegen den Burger BC testen, um dann bereits für den Rückrundenstart zu sein", erklärte der 40-Jährige nüchtern.