Tabellenzweiter rückt in die Landesliga nach: "Unser Ziel erreicht"

Zwar wurde auf Mallorca die Saison mit Vizemeisterschaft und Kreispokal-Erfolg ausgelassen gefeiert - noch nicht aber der Aufstieg. "Wäre die Nachricht zwei Tage früher gekommen, hätte das noch einmal anders ausgesehen", sagt Breier mit einem Augenzwinkern. Umso größer war die Freude, als am Montag schließlich der erlösende Anruf kam, der über den Berßeler Verzicht informierte: "Wir waren in den vergangenen Jahren so oft nah dran und sind einfach nur glücklich, jetzt unser Ziel erreicht zu haben. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben", erklärt Breier.

Schon in der vergangenen Woche hatte der OSC beim Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) pro Forma den Antrag hinterlegt, im Falle des Verzichts des TSV das Aufstiegsrecht wahrnehmen zu wollen. "Für uns war das eine Formalie", sagt Abteilungsleiter Carsten Breier. Danach begann für den Oscherslebener SC die Zeit des Wartens: "Was man mitbekommen hat, war es ja ein Hin und Her. Wir haben das zwar mit einem Ohr verfolgt, haben uns aber nicht an Spekulationen beteiligt", so Breier.

Erstmals seit der Saison 2008/09 wird der OSC damit wieder in der Landesliga vertreten sein. Danach wurde an der Bode sogar für sieben Spielzeiten in der Verbandsliga mitgemischt - bis sich der Verein 2016 nach dem Abstieg aus dem Oberhaus für den freiwilligen Gang in die Landesklasse entschieden hatte. In dieser hat sich der OSC in den vergangenen Jahren wieder gefestigt. Mit einem dritten und drei zweiten Plätzen schnupperte der Club in den letzten vier Jahren immer mal wieder am Sprung in die Landesliga. Nun ist das Ziel vom Aufstieg erreicht.