Sieben Teams sind in der engen Verlosung: Die Verbandsliga-Anwärter Landesliga +++ Wer macht in den beiden Staffeln das Rennen um den Aufstieg? von Kevin Gehring · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nils Zwarg

In den beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga Sachsen-Anhalt geht es am Wochenende wieder um Punkte - und damit wird auch der Titelkampf und das Rennen um den Verbandsliga-Aufstieg wieder entfacht. Wer hat nach der ersten Hälfte die besten Karten?

Zwei Favoriten und zwei Verfolger im Norden In der LOTTO-Landesliga Nord sind sich viele Aktive und Verantwortliche einige: Der SSV 80 Gardelegen und der VfB Ottersleben machen den Titel in dieser Saison unter sich aus. 36 und 34 Punkte fuhren die beiden Topfavoriten in der Hinrunde ein. Dazu stellen sie die jeweils besten Offensiv- und Defensivreihen. Doch zwei Verfolger lauern dicht dahinter. Der SV 09 Staßfurt (32 Punkte), der nach einem holprigen Saisonstart in Fahrt gekommen ist, und der Oscherslebener SC (31 Pkt.), der als Aufsteiger ein starke Hinserie gespielt hat, sind dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Für die dahinter folgenden Teams - vorneweg Union Schönebeck (24. Pkt.) und der Ummendorfer SV (24. Pkt, aber noch zwei Spiele weniger) scheint der Abstand nach ganz oben schon zu groß.

Morgen, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 14:00 live PUSH

Auch für den SV 09 Staßfurt soll die Rückrunde bereits am Freitagabend beginnen. Dann lautet die Devise: besser starten als im Sommer. Acht von 18 möglichen Punkten holte der Verbandsliga-Absteiger aus den ersten sechs Partien der Saison. Auch gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg setzte es nach 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage. Sonst stünden die Staßfurter in der Tabelle noch besser da. Dreikampf in der Landesliga Süd An der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd tummeln sich nach der Hinserie drei Teams, mit denen vor der Saison nicht zwingend zu rechnen war. Die SG Reppichau (35 Punkte), die im Vorjahr auf Rang neun gelandet war, der schon im Vorfeld stark eingeschätzte Aufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt (32. Pkt.) und der Vorjahressechste Turbine Halle (32. Pkt.) haben nach der ersten Hälfte die besten Karten. Bereits neun Punkte hinter der Tabellenspitze zurück startet die nächste Verfolger-Gruppe mit dem TSV Leuna, Elfter der Vorsaison, dem Verbandsliga-Absteiger CFC Germania und dem VfB Gräfenhainichen als zweiten starken Aufsteiger. Auf dem Papier sieht es aktuell nach einem Dreikampf aus. Dennoch: Der Titelkampf in der Landesliga Süd wirkt so offen wie lange nicht mehr. Den oder die klaren Favoriten gibt es nicht. Am ehesten wäre es wohl noch der SV Blau-Weiß Farnstädt, der sich im Winter noch vierfach - unter anderem mit Landes-, Verbands- und Oberliga-Erfahrung - verstärkt hat. Es wäre gewiss ein kleines Fußballmärchen, wenn die Farnstädter nach zuvor zwei Abstiegen in Serie mit dem zweiten Aufstieg in Folge in die Verbandsliga zurückkehren würden. Vor der Winterpause sprach die Formkurve aber auch für Turbine und Reppichau. Es wird im Titelrennen wohl darauf ankommen, wer sich im Frühjahr ein Momentum aufbauen und dieses am längsten halten kann.

Heute, 19:00 Uhr Turbine Halle Turbine FSV Bennstedt Bennstedt 19:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania SG Reppichau Reppichau 14:00 live PUSH