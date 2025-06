Landesklasse-Meister verzichtet auf den Landesliga-Aufstieg

Damit könnte nun der Oscherslebener SC als Tabellenzweiter das Ziel erreichen, welches er sich schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben hatte: die Rückkehr in die Landesliga. Diese hatte der OSC mit einem dritten und drei zweiten Plätzen in den vergangenen vier Saisons jeweils sportlich knapp verpasst.

"Der TSV Berßel wird auf sein Aufstiegsrecht verzichten", erfuhr FuPa Sachsen-Anhalt am Montag aus Vereinskreisen des Landesklasse-Meisters der Staffel 3. Zum Durchmarsch aus der Harzoberliga bis in die Landesliga wird es damit nicht kommen. Zuletzt hatten Spekulationen rund um finanzielle Probleme des Landesklasse-Meisters die Runde gemacht.

Mit dem Verzicht des TSV Berßel liegt das Aufstiegsrecht jedenfalls beim Oscherslebener SC. In der Ausschreibung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) heißt es unter Punkt 2.3. e): "Die Staffelsieger jeder Staffel besitzen, so sie aufstiegsberechtigt sind, das Aufstiegsrecht zur Landesliga. Nichtwahrnehmung des Aufstiegsrechtes wird in der SpO des FSA geregelt. Kommt eine solche Situation zum Tragen, genießt der Zweit- oder gegebenenfalls auch der Drittplatzierte der betreffen-den/jeweiligen Staffel das Aufstiegsrecht."

__________________________________________________________________________________________________