A-Ligen: Hellas übernimmt mit viertem Tor die Kontrolle 5:3-Sieg im A-Liga-Spitzenspiel gegen Türk Gücü Darmstadt +++ Richen schießt Siegtreffer gegen Ober-Roden aus der Distanz

DARMSTADT/DIEBURG . In der Fußball-Kreisliga A-Darmstadt setzte sich Hellas Darmstadt im Spitzenspiel mit 5:3 gegen Türk Gücü Darmstadt durch. Das Griesheimer Derby gewann der SV St. Stephan mit 6:3 gegen Croatia. Mit einem 2:0 gegen den SV Traisa II gewinnt der SV Weiterstadt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. In der A-Liga Dieburg setzte sich der TSV Richen etwas glücklich mit 3:2 gegen die TS Ober-Roden II durch. Schlusslicht KSG Georgenhausen II siegte dank eines Treffers in der Nachspielzeit glücklich mit 2:1 gegen den FSV Groß-Zimmern.

A Darmstadt: Hellas Darmstadt – Türk Gürcu Darmstadt 5:3 (3:3). In der temporeichen und offenen Partie begegneten sich beiden Seiten von Beginn an mit offenem Visier. Karipidis (1.) sorgte für die Führung der Platzherren, aber Türk Gücü drehte die Partie durch Akbas (2.) und Kalic (6.) umgehend. Aldemir (22.) und Gültekin (39.) brachten Hellas wieder in Front, aber Aghoulad (45.+4) besorgte noch vor der Pause den Ausgleich. Mit dem 4:3 von Aldemir (67.) bekam der Tabellenführer das Spiel zunehmend unter Kontrolle und Karras (90.+2) besorgte noch den 5:3-Endstand. Rote Karte: Cakmak (90.+4).

A Dieburg: TSV Richen – TS Ober-Roden II 3:2 (2:0). Richen kam im ersten Durchgang besser mit den schweren Platzverhältnissen zurecht und ging durch Nacar (10.) und Wisniewski (23.) in Front. El Mard (28.) verpasste den Anschlusstreffer, als er mit einem Handelfter am Aluminium scheiterte. Nach dem Seitenwechsel schaltete Richen einen Gang zurück, was sich rächte: El Mard (65./76.) glich mit seinen Treffern aus. Nacar (81.) erzielte mit einem Distanzschuss das 3:2 für Richen, was auch die Vorentscheidung bedeutete.

SV Weiterstadt – SV Traisa II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 und 2:0 Mahr (37./59.).

SV St. Stephan Griesheim – Croatia Griesheim 6:3 (3:1). Tore: 1:0, 4:2 und 6:2 Benchakhchakh (6./76. Foulelfmeter/79.), 2:0 Zimmermann (20.), 2:1 Calin (23.), 3:1 Witt (45.+1), 3:2 Mlakic (57.), 5:2 Memeti (77.), 6:3 Bikic (89.).

TSG Wixhausen – Viktoria Griesheim II 4:4 (1:3). Tore: 1:0, 2:4, 4:4 Do Vale Lopez (5./47./90.+1), 1:1 Rampoldt (17.), 1:2 Maier (23.), 1:3, 1:4 Takmaz (38./46.), 3:4 Eckert (60.).

SV Erzhausen – FSV Schneppenhausen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Krall (67.), 2:0 Kranz (72.), 2:1 Haile (75.).

FTG Pfungstadt – Roßdorf 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Diehl (61.), 0:2 Ossable (83.), 1:2 Kramer (90.).

FC Ober-Ramstadt – TSG 46 Darmstadt 2:3 (0:2). Tore: 0:1 und 0:2 Schmidtner (7./37.), 1:2 und 2:3 Altunok (46./79.), 1:3 Manthey (78.).