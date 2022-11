A-Liga: SV/BSC überwintert ganz oben 6:1 über Schlusslicht Nordheim befördert Aufsteiger an die Spitze +++ FSV Rimbach findet einen Torwart

SV/BSC Mörlenbach – SG Nordheim-Wattenheim 6:1 (2:0). Der Sieg war auch in der Höhe verdient, wie Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner unterstrich. Vom Tabellenletzten, der nicht in bester Besetzung antrat, war bis auf das überraschende Gegentor wenig zu sehen. Beim SV/BSC lief es dagegen von Anfang an rund, auch, nachdem der angeschlagene Torjäger David Knapp (15 Saisontore) früh raus musste.

FC 07 Bensheim II – VfR Fehlheim II 1:6 (0:3). Das Stadtderby war eine klare Sache. Überragender Mann im Weiherhausstadion war Fehlheims Stürmer Markus Schäfer mit fünf Toren. „Der Sieg geht im Endeffekt in Ordnung, war aber zu hoch.“, sagte FC-07 II-Coach Daniel Montag. Vor allem zu Beginn vergaben die Nullsiebener mehrfach die Führung. Das lag auch an Gäste-Keeper Nico Benes.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Schäfer (27., 33., 44.), 1:3 Baumgärtner (48.), 1:4 Schäfer (57.), 1:5 Politakis (75., Foulelfmeter), 1:6 Schäfer (80.). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnis: Baumgärtner (FC 07) schießt Foulelfmeter über das Tor (60.). – Beste Spieler: Koob, Roß/Schäfer, Benes.

SC Rodau – SV Winterkasten 2:1 (0:0). Mit dem zweiten Dreier in Folge hat sich der SCR in die Winterpause verabschiedet. Der Siegtreffer für die Rodauer fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit: Mamadou Bah stand nach einer Flanke goldrichtig und netzte aus drei Metern zum 2:1 ein. „Ein etwas glücklicher Sieg“, sagte SCR-Pressesprecher Edmund Becker ob des späten Zeitpunkts des entscheidenden Tores. Der SVW bestimmte den ersten Abschnitt, Rodau war nach der Pause das bessere Team. „Wie so oft in dieser Saison haben wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert“, so Becker.

Tore: 0:1 Kopp (46.), 1:1 Mirco Müller (49.), 2:1 Bah (90.). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: Lukas Elvenkemper, Steinke/Bersch.

SV Lindenfels – TG Trösel 2:2 (1:1). Die Lindenfelser versäumten es, Boden auf die Spitzenteams gutzumachen, sind sogar auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. SV-Spielausschussvorsitzender Armin Wörle sprach von einer gerechten Punkteteilung: „Beide Mannschaften hatten die gleichen Spielanteile und in etwa die gleiche Anzahl an Torchancen.“

Tore: 1:0 Klöss (23.), 1:1 Arnold (40.), 1:2 Ole Schmitt (54.), 2:2 Robin Schmitt (55.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbachtal). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Sossna, Wörle/Ole Schmitt.