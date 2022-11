A-Liga: Rai-Breitenbach bleibt hartnäckig KSG zweimal einen Rückstand und gewinnt / TSV Hainstadt dominiert Schlusslicht SV Beerfelden

KSG Rai-Breitenbach – SG Sandbach II 3:2 (1:2). Die KSG kam laut Martin Büchner gut in die Partie, hatte in der ersten Hälfte allerdings auch etwas Glück, dass der Gast in der 35. Minute einen Foulelfmeter nicht zum 1:0 nutzte. Nur eine Minute später war es Siegfried Eisele, der dann doch den Sandbacher Führungstreffer herstellte. Für den Spielverlauf wesentlich war, dass Maximilian Schultis (42.) noch vor der Pause das Ergebnis egalisierte. Aus dem Nichts machte der Gast durch Ibrahim Dönmez aber noch das 1:2 mit dem Pausenpfiff (45.). „In dieser Phase war wichtig, dass wir schnell zurückschlagen“, sagte Martin Büchner weiter. Karsten Luft (63.) traf zum 2:2. Danach gab die KSG das Geschehen nicht mehr aus der Hand und kam sogar noch durch Florian Müller (67.) zum Siegtreffer.

TSV Hainstadt – SV Beerfelden 5:0 (1:0). Hainstadt übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Der Gast verbarrikadierte sich in der eigenen Hälfte und setzte auf Nadelstiche. Doch der Gastgeber spielte seine spielerischen Fähigkeiten aus und kam durch Odysseas Floros (26.) zur verdienten Pausenführung. „Wir gingen trotz des 1:0 fast schon fahrlässig mit unseren weiteren Chancen um“, berichtete Bernd Büchner vom TSV. In der zweiten Hälfte traten die Platzherren dann noch vehementer und kaltschnäuziger auf: Sianz Ali Oglu (69.) stellte auf 2:0, Waios Floros (72.) und Shemuz Aluz (74.) erzwangen in kurzer Folge die Vorentscheidung. Als der angestrebte Heimsieg längst in trockenen Tüchern war, unterstrich Waios Floros (83.) mit dem 5:0 die Überlegenheit der Gastgeber.

SG Bad König/Zell – TV Hetzbach 1:1 (0:0). Die Kurstädter starteten hoffnungsvoll in das Spitzenspiel der Kreisliga A: Bereits in den ersten 20 Minuten besaßen Marco Reppe und Stephan Geist jeweils gute Möglichkeiten, die SG in Führung zu bringen. Zum Leidwesen ihres Trainers Timo Sauer vergaben sie aber und so ging Bad König torlos gegen defensiv eingestellte Hetzbacher in den Seitenwechsel. Nach einer Stunde war es dann doch Stephan Geist, der für die Kurstädter vorlegte. „Nach der Führung waren wir eigentlich ganz guter Dinge gewesen, dieses Spiel für uns entscheiden zu können“, sagte Bad Königs Trainer. Einen hohen Ball in den Bad Königer Strafraum erreichte Hetzbachs Jörg Schwinn (71.), der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und das 1:1 markierte. Timo Sauer sprach danach von einem gerechten Unentschieden, trauerte aber auch den hochkarätigen Chancen der ersten Hälfte nach, die den Spielverlauf in eine andere Richtung hätten drehen können.

TSV Sensbachtal – KSV Reichelsheim 2:4 (2:1). Aus TSV-Sicht war es ein unglücklicher Spielverlauf. Nach dem 1:0 von Sascha Siefert (17., fulminant aus der Distanz), besaß der Gastgeber gute Chancen auf das 2:0. Stattdessen kam der Gast mit seiner ersten Gelegenheit durch Edwin Untereiner (32.) zum Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Timo Siefert (44.) für das hochverdiente 2:1. Unmittelbar nach der Pause vergaben die Platzherren (46.) die Riesenchance zum 3:1. Im direkten Gegenzug markierte Philipp Ehrhardt (47.) das 2:2. „Danach spielte der KSV die Angelegenheit abgeklärt herunter. Wir bekamen überhaupt keinen Zugriff mehr“, verriet Karlheinz Neuer (TSV). Nils Arras (67.) und Jannik Link (80.) brachten die entscheidenden Tore an.