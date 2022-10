A-Liga: Jetzt ist der ISC Fürth ganz oben Spieltag voller Überraschungen - positiv für Nordheim-Wattenheim, negativ für FSV Rimbach

FSV Rimbach – SV Lindenfels 1:5 (1:4). Der FSV spielte gar nicht schlecht, hatte seine Chancen, wie Rimbachs Zweiter Vorsitzender Roland Rettig versichern kann. Lindenfels glänzte dagegen durch Effizienz und hatte mit Noah Fiedler einen wahren Teufelskerl zwischen den Pfosten. Als Kostprobe seien nur seine zwei Glanzparaden bei besten Chancen von Patrick Feller und Gianluca Müller lange vor dem 0:1 zu nennen. Dann schlug Lindenfels zu, mit vier Treffern in sieben Minuten; durch einen Konter von Lennart Schneider, einen maßgenauen Freistoß von Peter Meister (seiner Spezialität) und einen Doppelpack von Felix Sossna. Beim Stand von 0:4 können dann schon mal die Köpfe runtergehen. Nicht so beim FSV. Robin Hechler verkürzte in der 34. Minute auf 1:4. Kurz vor der Halbzeit wollten es Christian Kohl und Feller nochmals wissen. Sie scheiterten mit Schuss und Nachschuss an Fiedler. In der 58. Minute landete noch ein Freistoß von Kohl am Pfosten. Mit dem 1:5 durch André Wörle nach Vorarbeit von Patrick Klöss war das Spiel entschieden. Feller scheiterte in den Schlussminuten noch zweimal an Fiedler.

Tore: 0:1 Schneider (20.), 0:2 Meister (22.), 0:3, 0:4 Sossna (26., 27.), 1:4 Hechler (34.), 1:5 Wörle (64.). – Schiedsrichter: Mutlu (Vatanspor Frankenthal). – Zuschauer: 170. – Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Wörle (SVL, 77.) wegen Schiedsrichterbeleidigung. – Beste Spieler: keine/Fiedler, Sossna, Weber, Schneider.

ISC Fürth – SC Rodau 4:1 (0:0). Durch ein in der zweiten Halbzeit breiter angelegtes Spiel siegte der ISC am Ende recht hoch mit 4:1 gegen den defensiv eingestellten SC Rodau. Sprecher Teoman Asar zeigte sich von daher zufrieden, zumal der ISC an der Tabellenspitze steht.

Tore: 1:0 Aykut Kemanci (53.), 2:0 Oymak (56.), 2.1 Müller (63.), 3:1 Emre Gözübüyük (84.), 4:1 Atman (88.). – Schiedsrichter: Ibrahimoglu (Groß-Umstadt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Aykut Kemanci/Bah.

TSV Aschbach – SG Nordheim-Wattenheim 1:2 (0:1). Aschbach bekam die bittere Bestätigung, dass in dieser Runde wohl jeder jeden schlagen kann. Ohne Stefan Stefanovski fehlte dem TSV auch ein wenig die Durchschlagskraft. Auf Carsten Weihrauch muss schon seit Wochen verzichtet werden, Sandro Riebel stand auch nicht zur Verfügung.

Tore: 0:1 Philipp Grünig, 1:1 Nick Weihrauch (50.), 1:2 Philipp Grünig (86.). – Schiedsrichter: Buchmüller (Nieder-Ramstadt). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Rot für Onur Carbuga (TSV, 90.) wegen Handspiels; Marc Bormuth (SG) setzt den fälligen Elfer übers Tor. – Beste Spieler: Nick Weihrauch/Bormuth, Mitsch, Wopke.

FC Ober-Abtsteinach – SV/BSC Mörlenbach 5:2 (2:1). Ein überragender Maximilian Gärtner beim FCO und Pech am Schuh der Gäste sorgten für den unterm Strich zu hohen 5:2-Sieg. Der FCO bleibt damit zu Hause eine Macht. Aber nicht nur Trainer Özcan. Der SV/BSC habe mutig und beherzt aufgespielt, wie FCO-Sprecher Michael Döringer sagte. Die Gäste ließen sich auch durch eine schnelle 2:0-Führung der Ober-Abtsteinacher nicht beirren. Der FCO war in der Torausbeute aber einfach effektiver.

Tore: 1:0, 2:0 Weihrich (3., 23.), 2:1, 2:2 Endrit Beka (24., 61.), 3:2 Gärtner (67.), 4:2 Erak (74.), 5:2 Fath (77.). – Schiedsrichter: Hoecker (Einhausen). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Brkic. Hotic, Sarnowski, Gärtner/Fries, Endrit Beka.