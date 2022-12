Hargesheim besiegte Alsenztal im Topspiel deutlich mit 5:1. – Foto: Mario Luge

A-Klasse: TSV Hargesheim entscheidet das Topspiel spät TSV Hargesheim gewinnt Topspiel +++ FSV Bretzenheim schlägt sich gut +++ SG Soonwald nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder besiegt

Bad Kreuznach. Im Duell der beiden Aufstiegsanwärter hat sich der TSV Hargesheim mit 5:1 bei der SG Alsenztal durchgesetzt. Während Hargesheims Top-Torjäger Niklas Paulus dreimal knipste, flog SG-Knipser Serdar Yildiz mit der Ampelkarte vom Platz. Einen spannenden Schlagabtausch lieferten sich Karadeniz und Roxheim, während Schlusslicht Bretzenheim gegen den VfL Rüdesheim eine beherzte Leistung zeigte - und dennoch verlor.

Das Topspiel in der A-Klasse Bad Kreuznach entschieden die Gäste aus Hargesheim spät. „Ich bin definitiv zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, äußerte sich TSV Trainer Oliver Traut, währenddessen der SGA-Trainer Pascal Berg das Spiel als „sehr ärgerlich“ empfand. Mit der 0:1 Führung in der 34. Minute durch Niklas Paulus und der roten Karte für den Alsenztaler Toptorschützen Serdar Yildiz in der 43. Minute gab es genug Gründe für die Gäste, um positiv in die Kabine zu gehen. „Nach der roten Karte haben die Jungs es top gemacht“, erzählte Pascal Berg stolz. Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier. Mit dem 1:1 in der 57. Minute durch Lars Klein gab es auch ergebnistechnisch wieder Grund zur Freude bei der Heimmannschaft. Doch nur kurze Zeit später war es erneut Niklas Paulus, der den alten Vorsprung für die TSV Hargesheim wiederherstellte. Danach sei es wieder eine starke Phase der SG Alsenztal gewesen. „Wir müssen in dieser Phase auch das 2:2 machen. Dann haben wir alles nach vorne geworfen, haben unsere Viererkette aufgelöst und zu einer Dreierkette gemacht“, erklärte Berg. In der Schlussphase konnte die TSV Hargesheim noch drei weitere Treffer erzielen und somit das Spiel entscheiden. Tore: 0:1, 1:2, 1:4 Niklas Paulus (34.,63.,88.), 1:1 Lars Klein (57.), 1:3 Artur Marger (86.), 1:5 Christoph Diederichs (89.).

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren in den ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft“, so der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II Coach Sebastian Muth. Danach habe das Team allerdings etwas nachgelassen, konnte aber mit dem 3:0 unmittelbar nach der Halbzeit für die Entscheidung sorgen. Eine „berechtigte rote Karte“ gab es für die SG Soonwald in der 50. Minute, was den Hausherren noch mehr in die Karten spielte. Die Gäste konnten zwar noch zum 3:1 treffen aber es reichte nicht mehr für einen Punkt und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II holte sich die drei Punkte. Tore: 1:0 Robin Hill (18.), 2:0, 3:0 Nico Praß (22.,50.), 3:1 Yannik Gohres (74.), 4:1 Sven Mohr (87.).

„Wir haben über 60 Minuten ein gutes Spiel abgeliefert“, meint der Roxheimer Coach Achim Reimann. Trotzdem ging sein Team mit einem 1:0 Rückstand in die Pause. Unmittelbar nach der Pause konnte der TuS Roxheim das Spiel allerdings drehen. Doch Karadeniz Bad Kreuznach konnte mit einem Doppelschlag binnen 3 Minuten sich die Führung wieder zurückerobern und die Gäste aus Roxheim konnten mit einem Treffer in der 84. Minute nur noch zu einem 3:3 Remis kommen. Tore: 1:0 Ferhat Senel (37.), 1:1 Keyvin Hysa (48.), 1:2 Lennart Sperlich (53.), 2:2 Regaib Tasci (72.), 3:2 Melih Tasci (74.), 3:3 Valentin Guckelsberger (84.).