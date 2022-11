A-Klasse 8: Hörgersdorf klarer Favorit gegen ersatzgeschwächte Wartenberger – Derby in Taufkirchen Der neue Spitzenreiter von den Golanhöhen will oben bleiben

Landkreis Erding – Um diesen zu behaupten, ist ein Sieg gegen die starke Wartenberger Reserve Pflicht. „Wir haben diese Woche wieder sehr gut und intensiv trainiert. Dabei gab es einen neuen Rekord, was die Trainingsbeteiligung angeht. Wir haben mit Wartenberg noch eine Rechnung offen“, sagt FCH-Coach Felix Stocklauser.

Für das Duell mit Wartenberg auf den Golanhöhen sind Denis Prsa und Johannes Irl noch fraglich, Daniel Stadler fällt aus. Florian Landersdorfer und Stefan Schraufstetter kehren in den FCH-Kader zurück. Viele Ausfälle werden beim TSV erwartet. So dürften einige Spieler für die erste Wartenberger Mannschaft auflaufen. Dazu fehlt Felix Czajka urlaubsbedingt, während sich Fellermaier, Unterreitmeier und Wutke für das NFL Spiel abgemeldet haben. „Also wird sich das allerletzte TSV-Aufgebot beim Tabellenführer hinten reinstellen. Die Hörgersdorfer werden ohnehin versuchen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Wir stehen im gesicherten Mittelfeld und können ohne Druck zum Spitzenreiter fahren“, sagt Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher.

Ganz unten steht die BSG Taufkirchen 2. Sie geht als Außenseiter ins Derby gegen den FC Inning. „Wir wissen, was die Jungs an unserer alten Wirkungsstätte können. Sie müssen punkten, weil sie unter Zugzwang stehen“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn. Seine Mannschaft habe trotz der Niederlage gegen Dorfen spielerisch überzeugt. Es habe „das Quäntchen Glück gefehlt“. Inning wolle vor der Winterpause den Anschluss nach oben halten. Kilian Holzmann hat sich gegen Dorfen an der Schulter verletzt und wird beim FCI ausfallen. Dafür rutscht Sebastian Unterreitmaier in den Kader.