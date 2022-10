A-Klasse 3: ASV Rott überrollt Aßling – TSV Emmering II hamstert sich zu nächstem Zähler Maierbacher filetiert Aßling

Der ASV Rott feiert einen beeindruckenden Sieg beim TSV Aßling in der A-Klasse 3 München. Die Reserve des SV Aschau holt einen Punkt in Emmering.

Unter den gut hundert Zuschauern am Büchsenberg ließ der Aßlinger Auftritt Erinnerungen ans legendäre 7:1 im WM-Halbfinale der DFB-Elf 2014 aufkeimen – allerdings durch die brasilianische Brille. Während den Gästen aus Rott um ihren fünfmal erfolgreichen Torgaranten Lukas Maierbacher so ziemlich alles gelang, zeigte das TSV-Team spätestens nach dem 0:4-Pausenrückstand Auflösungserscheinungen. Die beiden, na ja, Anschlusstore von Matthias Kagermeier (63.) und Lukas Hupfauer (84.) machten die Abreibung kaum erträglicher, die es vor dem Heimspiel (Mittwoch, 19.30 Uhr) gegen den VfL Waldkraiburg II schnell abzuhaken gilt. (bj)

„Punkt ist Punkt, und in unserer Situation können wir jeden davon gebrauchen.“ Den pragmatischen Interpretationsansatz konnte Emmerings Spielertrainer Manuel Sedlmaier kurz nach Abpfiff insofern ohne zu zögern wählen, als dass mit dem 1:1 ein durchweg leistungsgerechtes Endergebnis auf der hölzernen Anzeigetafel des Pfarrbachstadions angeschrieben stand. Waren Strafraumszenen auf beiden Seiten in Durchgang eins eher Mangelware gewesen, schien Emmerings Trainerduo Sedlmaier/Daniel Kelsch in der Kabine Zielwasser ausgeschenkt zu haben. Ein lang gezogener Eckball fand in Alois Kirchlechner den idealen Abnehmer, der die Kugel flach im Toreck zum 1:0 versenkte (52.). Ebenfalls in Folge eines Eckballs kamen schließlich die Gäste zum Ausgleich (77.).

„In den Schlussminuten hätten beide Teams noch das Siegtor machen können“, dankte Sedlmaier Fortuna aber ausdrücklich, als ein Gäste-Angreifer (in Aschauer Unterzahl nach Grassls Ampelkarte, 89.) frei auf TSV-Schlussmann Michael Görg zusteuerte und „versemmelte“. So sammelte die TSV-Reserve ihren nächsten Zähler für den Klassenerhalt. (bj)

Emmering II: Görg, Widmann, Sedlmaier, Englhart, A.Kirchlechner, k.A., Stellner, Staudigl, Beil, Scheibel, Wagenstetter; Wölk, Huber, Napieralla.