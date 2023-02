A-Junioren gewinnen beim Saarlandligisten 1. FC Saarbrücken: Malstatter U19 dreht Spiel beim TuS Herrensohr

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Dienstagabend ihr Testspiel beim Aktiven-Team des Saarlandligisten TuS Herrensohr nach Pausenrückstand noch mit 4:3 (0:2) gewonnen. Am Sonntag gibt es gleich das nächste Spiel gegen ein Aktiven-Team.

Beim TuS Herrensohr gab es für das A-Junioren-Regionalligateam des 1. FC Saarbrücken am Dienstag einen 4:3 (0:2)-Erfolg, diesmal gegen das Aktiven-Team, das in der Schröder-Saarlandliga spielt. "Wir haben unseren Plan gut umgesetzt, fangen aber nach der ersten Hälfte durch zwei vermeidbare Gegentreffer hinten. Im zweiten Durchgang waren wir in einem insgesamt guten Spiel offensiv besser und konnten es noch trotz einem weiteren Gegentreffer zu unseren Gunsten drehen", sagte Eisel zu diesem Spiel. Leo Sahin (2), Gianluca Tuttolomondo und Tim Kloster trafen für die Malstatter an der Sulzbachtalstr. Bereits am Sonntag (15 Uhr, Stadion Waldmohr, Am Stadion) trifft das U19-Team des 1. FC Saarbrücken auf ein weiteres Aktiven-Team, dann ist der Homburger Verbandsligist SV Schwarzenbach der Gegner.