633 Spiele für den SCG: Germania Amberg trauert um „Volki“ Vogel Der langjährige Torhüter, Jugendtrainer, Abteilungsleiter und Co. des Amberger Kreisklassisten ist verstorben

Wörtlich schreibt der SC Germania Amberg: „Wir können den Verlust und die Trauer nicht in Worte fassen und es ist für uns alle kaum vorstellbar, dass du nicht mehr unter uns bist. Volkmar Vogel, oder auch allen als Volki bekannt, war sein Leben lang dem SC Germania Amberg treu, begann seine aktive Spielerkarriere als Torwart und brachte es auf 633 Spiele für den SCG. Für seinen SC Germania hat unser Volki stets alles gemacht.



Zunächst war er als Jugendtrainer und Jugendleiter aktiv. Danach hatte er in seiner Funktion als 2. Spartenleiter Verantwortung übernommen. Zuletzt stand er den Herrenmannschaften viele Jahre als Betreuer zur Verfügung. In dieser Zeit hat er für seine Spieler alles gemacht und war für sie immer da. Auf ihn war zu jeder Zeit und in jeder Situation Verlass. Auch als Wirt ist unser Volki immer wieder eingesprungen und hat geholfen, selbst bis spät in die Nacht. Und wenn es erforderlich war, hat er seine Gäste anschließend auch nach Hause gefahren.



Als Auszeichnungen erhielt er für seine besonderen Verdienste die silberne und goldene Vereinsnadel. Vor 3 Jahren wurde ihm die Ehrenurkunde der Stadt Amberg für besondere Verdienste im Bereich Sport überreicht. Und 2022 wurden seine ehrenamtlichen Verdienste mit dem DFB-Ehrenamtspreis gewürdigt.



Doch all das war für unseren Volki nie wirklich wichtig, denn er hat all das für uns gemacht, weil er mit dem Herzen ein Germane war. Unser Volki wird eine große Lücke hinterlassen, welche man nicht füllen kann. Er war für uns nicht nur ein Betreuer, sondern ein stets gut gelaunter und verlässlicher Freund, der uns jetzt unglaublich fehlen wird. Lieber Volki, danke für alles. Wir werden dich vermissen und niemals vergessen!“