4. Transfer des SVA: Landesliga-Erfahrung für die Defensive

Zwei wichtige Buden gegen Lauterhofen: Leitel erzielte am 33. Spieltag die frühe 1:0-Führung und spät in der Nachspielzeit das entscheidende 3:2. – Foto: Johannes Traub

Fast hätte es am Ende sogar mit dem Landesliga-Aufstieg geklappt, doch in der Relegation scheiterte der SV Alesheim an Wenzenbach . Auf die Verpflichtung eines jungen Trios folgte heute der Transfer von Weißenburgs Noah Leitel.

„Noah ist ein Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten – umso mehr freut es uns, dass es jetzt endlich geklappt hat", kommentiert der Vorstand den Transfer Leitels, der in Alesheim auf einige bekannte Gesichter trifft. „Trotz einer längeren Verletzungspause hat er sich bei Weißenburg am Ende der letzten Saison wieder als Stammspieler zurückgekämpft und seine Klasse unter Beweis gestellt. Dazu kommt, dass er als gebürtiger Burgsalacher menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passt."

Update vom 12. Juni, 10:00 Uhr: Der SVA macht den vierten Transfer offiziell: Nach der Verpflichtung von drei jungen Talenten folgte heute die Vorstellung von Noah Leitel. Den 24-Jährigen zieht es vom TSV 1860 Weißenburg in die Bezirksliga Süd. Leitel stammt aus der Jugend der Sechzger und sammelte in den vergangenen zwei Jahren ordentlich Landesliga-Minuten. Gegen Lauterhofen gelang ihm kurz vor Saisonende ein wichtiger Doppelpack .

Erstmeldung vom 11. Juni: In der Vorsaison überraschte der SVA die Bezirksliga Süd und beendete die Saison hinter Landesliga-Aufsteiger Wendelstein auf Rang zwei. Nach dem Durchmarsch aus der A-Klasse und dem fünften Platz in der Vorsaison erneut eine beachtliche Platzierung für die Eintracht. In der kommenden Spielzeit dürfte Alesheim damit zu den Top-Teams der vorläufig einteilten neuen Süd-Staffel zählen. Jetzt verstärkt sich der Verein noch einmal. Auffällig bei den drei Neuzugängen: Alesheim setzt auf junge Spieler.

Die Trainer Janik Reutelhuber und Jonas Bürlein freuen sich auf den Neuzugang, der bereits in Alesheim mittrainiert hat: "Er bringt Erfahrung aus der Landesliga mit – ist ein technisch versierter Spieler, flexibel einsetzbar und wird uns vor allem im Defensivbereich nochmal deutlich stabiler machen. Außerdem kann er auf mehreren Positionen eingesetzt werden – das gibt uns natürlich zusätzliche Möglichkeiten. Wir haben schnell gemerkt, dass er ein klarer und intelligenter Spieler ist. Auch menschlich passt er perfekt in die Truppe, weil er viele Jungs bereits kennt und dadurch sofort angekommen ist. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihm.“

So holt der Bezirksliga-Vize-Meister den erst 19-jährigen Max Gollisch. Der kommt von der SpVgg Ansbach zum SV Alesheim und will dort die ersten Schritte im Herrenberich gehen. „Mit Max konnten wir einen jungen Spieler für uns gewinnen, der trotz seines Alters bereits einiges erlebt und erreicht hat. Erst vor kurzem wurde er mit der U19 der SpVgg 09 Ansbach Meister in der Landesliga und hat dort eine hervorragende Ausbildung genossen", kommentiert der Vorstand des SVA den Transfer und lobt explizit auch Gollischs Charakter.

"Max ist ein bodenständiger und sympathischer Junge, der sich sofort in die Mannschaft eingefügt hat. Besonders hilfreich war dabei natürlich auch, dass er bereits mit einigen Jungs aus unserem Team eng befreundet ist." Gollisch fand laut Statement schnell Anschluss und kommt aus Weiboldshausen, also aus der unmittelbaren Region. "Wir sind überzeugt, dass er sehr gut zu unserem Verein passt und freuen uns riesig, dass er sich für den SVA entschieden hat.“

Hoch erfreut ist auch das Trainerteam um Janik Reutelhuber und Jonas Bürlein: „Bei Max hat man direkt in der ersten Trainingseinheit gesehen, dass er eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen hat. Er ist technisch stark, trifft unter Druck die richtigen Entscheidungen und besitzt für sein Alter ein gutes Spielverständnis." Für den Sprung in den Herrenbereich sei Geduld gefragt, aber Gollisch bringe alles mit für den Durchbruch.

Ausgebildet in Nördlingen: Luca Bickelbacher überzeugen die Trainer des SV Alesheim

Eine Chance auf Bezirksliga-Fußball erhalten auch Jonas Bickel (21) und Luca Bickelbacher (20). Der Vorstand des SVA beschreibt Bickelbacher als "jungen und ehrgeizigen Spieler", der perfekt zum SVA passe. "Luca ist bodenständig, hat das Herz am richtigen Fleck und bringt genau die Einstellung mit, die wir bei unseren Spielern sehen wollen. In den letzten Wochen war er immer wieder bei uns im Training dabei, hat sich alles angeschaut und sich von Anfang an super eingefügt. Man hat sofort gemerkt, dass er richtig Bock auf die Aufgabe bei uns hat", so der Vorstand. Der 20-Jährige spielte in seiner Jugend beim TSV Nördlingen und sammelte bereits erste Bezirksliga-Erfahrung für deren Reserve. Zuletzt kickte er bei der SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen in der Kreisliga West.

Auch die Trainer schwärmen vom Neuzugang: "Er ist jung, motiviert, lernwillig und bringt genau die Eigenschaften mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Besonders gefallen hat uns, wie offen er auf die Jungs zugegangen ist und wie schnell er Teil der Gruppe geworden ist. Man merkt, dass er bereit ist, alles reinzuwerfen und sich weiterzuentwickeln."

Jonas Bickel wagt Sprung aus der Kreisklasse in die Bezirksliga

Bickel kommt derweil vom SSV Oberhochstatt nach Alesheim, der sich wie Bickelbacher übers Training empfohlen hat und kennt beim SVA bereits einige Spieler. "Jonas ist ein bodenständiger und angenehmer Mensch, der noch viel Entwicklungspotential mitbringt", kommentiert der Vorstand den Transfer.

Und auch die Trainer scheinen begeistert: „Jonas hat in den Trainingseinheiten einen sehr motivierten Eindruck hinterlassen. Er ist noch jung, bringt aber bereits einige gute Anlagen mit und hat definitiv das Potenzial, sich in den nächsten Jahren enorm weiterzuentwickeln." Desweiteren trauen sie dem 21-Jährigen, der bislang zwar nur Kreisklasse gespielt hat einen großen Entwicklungssprung zu: "Wenn Jonas weiterhin mit so viel Einsatz bei der Sache bleibt und bereit ist, noch mehr zu investieren als andere, dann wird er weiter Entwicklungsschritte gehen. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten und sind überzeugt, dass er unseren Weg gut mitgehen wird.“