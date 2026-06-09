Dritter Transfer: Landesliga-Aufsteiger FCW holt Keeper aus Ansbach Torhüter Lierhammer spielte im NLZ des 1. FC Nürnberg +++ Juric kommt mit Landesliga-Erfahrung +++ Mittelfeld-Youngster kommt aus Kreisliga von Boris Manz · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

Neuer Keeper beim Landesliga-Aufsteiger: Tim Lierhammer spielte in der Jugend unter anderem beim 1. FC Nürnberg und bei der SpVgg Ansbach. – Foto: Andreas Roith

Der FC Wendelstein rüstet sich für die Landesliga. Der Meister der Bezirksliga Mittelfranken Süd holt einen jungen Torhüter. Es ist bereits der dritte Transfer für die neue Saison.

Lichtenau, SpVgg Ansbach, 1. FC Nürnberg, wieder Ansbach und jetzt Wendelstein: Tim Lierhammer hat einen neuen Verein gefunden. Der 18-jährige Torhüter heuert zur kommenden Saison beim Landesliga-Aufsteiger Wendelstein an. Lierhammer "bringt eine starke fußballerische Ausbildung mit und übernimmt auch auf dem Platz Verantwortung. Durch seine Spielstärke und der Kommunikation mit den Mitspielern soll er unserem Team zusätzliche Stabilität geben", schreibt der Verein zum Transfer auf Instagram. Lierhammer wird in der kommenden Saison gemeinsam mit Marcel Lenhart das Torwart-Duo bilden. Sven Kreiser wechselt im Sommer zum TSV Buch.

Drei Transfers bei Landesliga-Aufsteiger Wendelstein: Lierhammer, Juric und Winkler kommen "Lieber Tim, der Schritt in den Herrenfußball ist ein besonderer und spannender Abschnitt. Wir freuen uns, dass du ihn gemeinsam mit uns gehst und wünschen dir einen erfolgreichen Start, viele tolle Erfahrungen und eine verletzungsfreie Zeit!", so der Verein in Richtung des neuen Keepers. "Wir freuen uns darauf, dich künftig zwischen unseren Pfosten zu sehen und gemeinsam mit dir in die neue Saison zu gehen!" Neben Lierhammer hat der Verein bereits zwei weitere Namen offiziell vorgestellt: Vom SV Unterreichenbach wechselt Stipe Juric nach Wendelstein. Den 20-Jährige zog es 2023 vom SC Schwabach in die Jugend des SVU, wo ihm der Durchbruch in den Herrenbereich gelang. Insgesamt stand Juric trotz seines jungen Alters bereits über 40-mal in der Landesliga Nordost auf dem Rasen. "Mit seiner Offensivstärke und seinem Zug zum Tor soll Stipe unserem Spiel weitere Impulse geben und unsere Angriffsreihe verstärken", kommentiert der Verein den Transfer.