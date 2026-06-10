4 bis 5 Stunden Fahrt für Landesliga-Spiele? »Aufwand wäre enorm« In den bayerischen Landesligen steht die Einteilung an +++ Dem TSV 1860 Weißenburg droht ein Mammutprogramm, denn es droht der Gang in die Südwest-Staffel von Boris Manz · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sieben Zähler aus den letzten vier Partien: Dank eines starken Schlussspurts hielt der TSV 1860 Weißenburg in der Landesliga Nordost direkt die Klasse (Archivfoto). – Foto: Andreas Roith

Eifrig wird im Hintergrund an der Landesliga-Einteilung in Bayern gearbeitet. Klar ist: Es wird Härtefälle geben. Dem TSV 1860 Weißenburg droht es besonders hart zu erwischen.

Über 400 Kilometer für ein einziges Landesliga-Spiel? Was auf den ersten Blick wie ein schlechter Scherz klingt, könnte für den TSV 1860 Weißenburg zur Saison 2026/27 bittere Realität werden. Dem Verein aus Mittelfranken droht die Versetzung von der Nordost- in die Südwest-Staffel. Dilemma um die Landesliga in Bayern: Dem Süden fehlen die Vereine Das Einteilungs-Dilemma: Während in den Landesligen zur neuen Saison 37 Vereine aus Ober-, Mittel- und Unterfranken spielen, fehlen dem Süden (Oberbayern/Schwaben) die Teams. Hier sind es nur noch 34 Mannschaften. Der BFV muss also Lücken füllen und schielt auf Vereine aus Niederbayern und Mittelfranken, um die Süd-Staffeln aufzustocken.

„Wir haben hintenrum mitbekommen, dass wir einer der Vereine sind, die der Verband in den Süden stecken könnte. Noch ist aber nichts entschieden“, gibt sich Tim Lotter, Co-Trainer der Weißenburger, gegenüber FuPa vorerst gelassen. Klar ist jedoch: Sollte es so kommen, muss der TSV ordentlich Zeit einplanen. Bei Duellen mit Teams wie dem FC Memmingen, dem FV Illertissen II oder dem VfB Durach winken pro Spieltag Fahrzeiten von vier bis fünf Stunden. Die Rekordfahrt droht gegen Sonthofen. Von Sportplatz zu Sportplatz sind es rund 220 Kilometer. Für Hin- und Rückfahrt müssen die Mittelfranken laut Google Maps etwa 5 Stunden einplanen – ohne Stau.