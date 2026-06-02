Landesliga-Einteilung: Franken-Überschuss, Süd-Klassen fehlen Vereine Es wird bei der künftigen Besetzung der fünf Staffeln den einen oder anderen Härtefall geben von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Die Einteilung der Landes- und Bayernligen wird es erst kommende Woche geben. "Der offizielle Meldeschluss für die Saison 2026/2027 endet erst am 5. Juni. Theoretisch kann es also noch passieren, dass sich beispielsweise ein Verein aus dem Verbandsbereich zurückzieht. Daher können und werden wir im Vorfeld nichts rausgeben", informiert der neue Verbandsspielleiter Andreas Mayländer.

Gewohnt anspruchsvoll wird die Einteilung der fünf Landesligen. "Bei 90 Vereinen kann man es nie allen recht machen - das geht gar nicht. Es wird immer Härtefälle geben. Wir werden die Ligen aber mit größter Sorgfalt einteilen und dazu selbstverständlich auch technische Hilfsmittel einsetzen", berichtet Mayländer.







Traditionell sind die Nordost- und Nordwest-Gruppe überwiegend - die DJK Ammerthal aus der Oberpfalz war in der abgelaufenen Runde eine Ausnahme - mit Vereinen aus Unter-, Ober-, und Mittelfranken besetzt. In der Mitte-Staffel sind die Klubs aus der Oberpfalz und Niederbayern vertreten. In der Südost-, und Südwest-Liga tummeln sich die Vertreter aus Oberbayern und Schwaben.









Am Samstag endete die Relegation zur Landesliga und es steht fest, dass künftig 37 Franken-Vereine in der dritthöchsten Amateurklasse vertreten sind. Während die Nordbayern somit einen Zuwachs verzeichnen, gibt es künftig nur mehr 34 Landesliga-Starter aus Oberbayern und Schwaben. Das liegt daran, dass mit dem TSV 1860 Rosenheim, TSV Schwabmünchen, FSV Pfaffenhofen und TSV Wasserburg gleich vier Teams den Aufstieg in die Bayernliga schafften, es aus der Region Oberbayern/Schwaben mit Türkgücü München und Türkspor Augsburg jedoch nur zwei Absteiger aus dieser Spielklassenebene gegeben hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ein (Mittel-)Franke in eine der angrenzenden Landesligen eingruppiert werden muss. Die Süd-Klassen hingegen brauchen zwei Teams aus anderen Bezirken, um wieder auf 36 Vereine - die für die Südost,- und Südwest-Klasse erforderlich sind - zu kommen.





Ein Blick auf die Landkarte grenzt den Kreis der Umgruppierungs-Kandidaten ein. Der nahe an Schwaben und Oberbayern gelegene TSV Weißenburg ist wohl der mittelfränkische Klub, der am meisten bangen muss. Die Rot-Weißen waren schon in der Spielzeit 2022/2023 in der Landesliga Südwest und hätten dort mit dem TSV Rain/Lech und TSV Neuburg/Donau zumindest zwei Klubs, die in unmittelbarer geografischer Nähe wären. Zwar hat Weißenburg in der Landesliga Nordost kein einziges echtes Knaller-Derby, dafür aber viele Duelle gegen Kontrahenten aus Mittelfranken. Großer Nachteil an einer Eingliederung in den Südwesten wären vor allem die weiten Fahrten ins Allgäu.





Eine weitere Option wäre es, wenn der SSV Eggenfelden und der FC Dingolfing die Mitte-Staffel gen Südost verlassen müssten. Die Süd-Problematik wäre damit gelöst, allerdings würde dann in der Landesliga Mitte ein Verein fehlen, der aus Mittelfranken "geholt" werden müsste. Dass beispielsweise der 1. SC Feucht umgruppiert wird, kann aber eigentlich keine Option sein. Der ehemalige Regionalligist hat in der Nordost ein paar richtige Nachbarduelle und Fahrten nach Grainet, Passau, Vornbach und Hauzenberg wären allesamt Mammut-Trips mit einfachen Strecken jenseits der 200 Kilometer. Zumindest ein Niederbayer wird die Landesliga Mitte aber (voraussichtlich) verlassen müssen. Geht es rein nach Kilometern, die für die Einteilung das entscheidende Kriterium sind, wäre das der SSV Eggenfelden, der schon zwischen 2021 und 2024 in der Südost um Punkte und Tore kämpfte.





Die Rottaler wissen um die Einteilungs-Problematik. "Wenn es so kommen sollte, werden wir das akzeptieren. Wir sind ein Verein, der an der äußersten Grenze der einen wie der anderen Liga ist - daher kann eine Umgruppierung immer passieren. Die beiden Ligen sind zwar etwas unterschiedlich - wir haben uns aber dort und dort wohlgefühlt", sagte Eggenfeldens Sportvorstand Alexander Köberl in der Vorwoche. Der Verbandsspielausschuss ist nicht zu beneiden, da es auch weitere, wenngleich "kleinere" Härtefälle - welche oberbayerische Vereine zum Beispiel in die Landesliga Südwest müssen - geben wird.