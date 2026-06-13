3. Transfer! Lucas Beetz wechselt vom 1. FC Nürnberg zur SpVgg Ansbach „Für mich war es wichtig, einen Verein zu finden, der sportlichen Ehrgeiz mit einem starken Zusammenhalt verbindet" von Boris Manz · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser

Lucas Beetz bleibt in der Regionalliga Bayern. – Foto: Imago/Zink

Die SpVgg Ansbach hat sich unmittelbar vor dem Start der Testspiele noch einmal verstärkt. Von Regionalliga-Meister 1. FC Nürnberg II kommt Lucas Beetz.

Transfer Nummer drei ist in trockenen Tüchern: Nach den Verpflichtungen von Torhüter Nils Leidenberger und Janis Gesell hat die SpVgg Ansbach erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom amtierenden Regionalliga-Meister 1. FC Nürnberg II wechselt Lucas Beetz zu den Nullneunern. 21 Spiele in der Regionalliga Bayern für Nürnberg: Lucas Beetz kommt nach Ansbach Der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Für mich war es wichtig, einen Verein zu finden, der sportlichen Ehrgeiz mit einem starken Zusammenhalt verbindet. Genau diesen Eindruck habe ich bei der SpVgg Ansbach von Anfang an gewonnen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen", so Beetz in einer Mitteilung des Vereins.

Der 20-Jährige absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten 21 Partien für die Zweitvertretung des Clubs in der Regionalliga Bayern und darf sich nach der erfolgreichen Vorsaison offiziell Regionalliga-Meister nennen. Ausgebildet wurde der großgewachsene Innenverteidiger beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf und der SG Quelle Fürth, ehe er 2020 den Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum des FCN wagte und dort im Anschluss alle weiteren Jugendabteilungen durchlief. Regionalliga gegen Bezirksliga: Die SpVgg Ansbach testet heute erstmals nach der Sommerpause „Mit Lucas bekommen wir einen jungen, talentierten Innenverteidiger, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat und bereits wichtige Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnte. Er hat uns von Anfang an überzeugt und wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive verstärken wird", sagt Kaderplaner Manuel Deißler über den Neuzugang.