»Beeindruckt von Entwicklung«: SpVgg Ansbach holt Torwart Leidenberger

Neuer Keeper in der Regionalliga Bayern: Nils Leidenberger wechselt zur SpVgg Ansbach. – Foto: Adnan Altinkaya

„Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil dieser Mannschaft zu sein. Die Nullneuner verfolge ich schon seit längerer Zeit und bin beeindruckt von der konstant positiven Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren", sagt Nils Leidenberger zu seinem Wechsel zur SpVgg Ansbach. "Für mich ist das genau das richtige Umfeld, um mich in einem ambitionierten Team sportlich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen und gemeinsam erfolgreich zu sein."

Der 1,97-Meter-große Torhüter hütete letzte Saison beim VfR Heilbronn das Tor und stand in der Verbandsliga Württemberg 29-mal auf dem Platz. Zuvor spielte der 23-Jährige bei seinem Jugendklub Hollenbach (Verbandsliga Württemberg) und drei Jahre in Gommersdorf (Verbandsliga Nordbaden, Landesliga Odenwald).