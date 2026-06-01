»Beeindruckt von Entwicklung«: SpVgg Ansbach holt Torwart Leidenberger

Die SpVgg Ansbach verstärkt sich zwischen den Pfosten: Keeper Nils Leidenberger wechselt vom VfR Heilbronn in die Regionalliga Bayern.
„Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil dieser Mannschaft zu sein. Die Nullneuner verfolge ich schon seit längerer Zeit und bin beeindruckt von der konstant positiven Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren", sagt Nils Leidenberger zu seinem Wechsel zur SpVgg Ansbach. "Für mich ist das genau das richtige Umfeld, um mich in einem ambitionierten Team sportlich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen und gemeinsam erfolgreich zu sein."
Der 1,97-Meter-große Torhüter hütete letzte Saison beim VfR Heilbronn das Tor und stand in der Verbandsliga Württemberg 29-mal auf dem Platz. Zuvor spielte der 23-Jährige bei seinem Jugendklub Hollenbach (Verbandsliga Württemberg) und drei Jahre in Gommersdorf (Verbandsliga Nordbaden, Landesliga Odenwald).
Mit Gommersdorf gelang Leidenberger ein echte Pokalsensation: Am 6. September 2024 warf der VfR den Drittligisten Waldhof Mannheim aus dem Landespokal Baden. Leidenberger hielt vor 850 Fans die null und sicherte dem damaligen Landesligisten den Halbfinal-Einzug (1:0), wo man trotz zwischenzeitlicher Führung am SV Sandhausen scheiterte. 2025 folgte der Wechsel zum VfR Heilbronn.
Nun freut man sich in Ansbach auf den Keeper. „Wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung von Nils geklappt hat. Durch seine familiäre Verbindung nach Ansbach fühlt er sich unserer Region bereits eng verbunden. Nils wird unser Torwartteam sportlich verstärken und sich mit seiner Persönlichkeit hervorragend in die Mannschaft einfügen", wird Kaderplaner Manuel Deißler zitiert.
Auf Leidenberger und die SpVgg Ansbach wartet Anfang Juli indes ein absolutes Highlight: Am 11. Juli treffen die Nullneuner auf den 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Xaver-Bertsch-Sportpark ist um 18 Uhr.