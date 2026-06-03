SpVgg Ansbach verpflichtet spannendes Talent

Ansbachs Kaderplaner Manuel Deißler gibt zu Protokoll: „Mit Janis gewinnen wir einen Spieler, den wir schon lange auf unserem Radar hatten. Seine Entwicklung haben wir in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt und dabei den Kontakt nie abreißen lassen. Umso schöner ist es, dass der Wechsel nun geklappt hat. Janis passt menschlich hervorragend zu uns und wir sind überzeugt, dass er bei uns auch sportlich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann.“





In der zu Ende gegangenen Saison absolvierte Gesell 22 Ligaspiele für den FSV Hollenbach in der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg. Zuvor spielte er für die SG Sonnenhof Großaspach in derselben Liga. Auch sein letztes A-Jugendjahr verbrachte er beim Dorfklub aus Großaspach. Zudem wurde er unter anderem von Sport-Union Neckarsulm und dem TSV Ilshofen ausgebildet.

Janis Gesell sagt zu seinem Wechsel: „Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen in Ansbach für die entgegengebrachte Wertschätzung bedanken. Das familiäre Klima, die Leidenschaft und der Zusammenhalt aller Verantwortlichen, aber auch die Perspektiven im sportlichen Bereich, haben von Anfang an ein positives Gefühl bei mir hervorgerufen. Persönlich ist es für mich ein weiterer Schritt in meiner Entwicklung und ich hoffe, dass ich in der neuen Saison meinen Anteil dazu beitragen werde, dass wir diese erfolgreich gestalten! Ich freue mich bereits auf die Vorbereitung!“