Highlight-Spiel gegen 1. FC Nürnberg: SpVgg Ansbach testet siebenmal Startschuss am Freitag, dem 13. Juni +++ Zwei Transfers bislang offiziell von btfm · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Übernahm die SpVgg Ansbach im November 2023 als Cheftrainer: Niklas Reutelhuber geht in seine dritte volle Spielzeit als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die SpVgg Ansbach ist in die Vorbereitung gestartet. Zum Auftakt gastiert der Regionalligist beim Bezirksligist SG Herrieden. Im Juli kommt der 1. FC Nürnberg. Es gibt noch Tickets für das Highlight-Spiel.

Der Ball rollt wieder bei der SpVgg Ansbach! Die Mannschaft von Trainer Niklas Reutelhuber startet am Freitag, den 13. Juni, mit dem ersten Vorbereitungsspiel. Um 15:30 Uhr gastiert der Regionalligist bei der SG Herrieden um den ehemaligen Ansbacher und Bezirksliga-Torschützenkönig Michael Sperr. Im Anschluss warten sechs weitere Duelle auf die Nullneuner. Gegen Großschwarzenlohe, Kornburg und den 1. FC Nürnberg: Sieben Tests für die SpVgg Ansbach Am 20. Juni fordert Ansbach den SC Großschwarzenlohe in Weigenheim, sieben Tage später wartet der TSV Kornburg in Gnotzheim. Anfang Juli geht es dann Schlag auf Schlaf: Zunächst fordert Ansbach den FSV Erlangen-Bruck in Uffenheim (2. Juli) und den FSV Hollenbach in Wilhermsdorf (4. Juli), ehe am 11. Juli der 1. FC Nürnberg nach Ansbach kommt.