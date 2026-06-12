Highlight-Spiel gegen 1. FC Nürnberg: SpVgg Ansbach testet siebenmal

Die SpVgg Ansbach ist in die Vorbereitung gestartet. Zum Auftakt gastiert der Regionalligist beim Bezirksligist SG Herrieden. Im Juli kommt der 1. FC Nürnberg. Es gibt noch Tickets für das Highlight-Spiel.
Der Ball rollt wieder bei der SpVgg Ansbach! Die Mannschaft von Trainer Niklas Reutelhuber startet am Freitag, den 13. Juni, mit dem ersten Vorbereitungsspiel. Um 15:30 Uhr gastiert der Regionalligist bei der SG Herrieden um den ehemaligen Ansbacher und Bezirksliga-Torschützenkönig Michael Sperr. Im Anschluss warten sechs weitere Duelle auf die Nullneuner.
Am 20. Juni fordert Ansbach den SC Großschwarzenlohe in Weigenheim, sieben Tage später wartet der TSV Kornburg in Gnotzheim. Anfang Juli geht es dann Schlag auf Schlaf: Zunächst fordert Ansbach den FSV Erlangen-Bruck in Uffenheim (2. Juli) und den FSV Hollenbach in Wilhermsdorf (4. Juli), ehe am 11. Juli der 1. FC Nürnberg nach Ansbach kommt.
Das Highlight-Spiel der Vorbereitung startet um 18 Uhr. Unter spvgg-ansbach.de/tickets gibt es noch Stehplatzkarten zu ergattern. Ein kleiner Restbestand an Sitzplatzkarten wird außerdem am 1. Juli zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr am Stadion im Vorverkauf angeboten.
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Das siebte Spiel der Vorbereitung bestreitet die SpVgg am 12. Juli in Elchingen gegen den TSV Essingen. Das erste Pflichtspiel steigt am Wochenende darauf mit der 1. Runde des Toto-Pokals. Der Start in die Regionalliga-Saison erfolgt am 23. Juli mit dem Eröffnungsspiel.
Bestätigte Neuzugänge in Ansbach sind Keeper Nils Leidenberger (VfR Heilbronn) und Janis Gesell. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte vom FSV Hollenbach (Oberliga Baden-Württemberg) zu den Nullneunern. Der Durchbruch in den Herrenbereich gelang Gesell in Großaspach.