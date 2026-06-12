 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Highlight-Spiel gegen 1. FC Nürnberg: SpVgg Ansbach testet siebenmal

Startschuss am Freitag, dem 13. Juni +++ Zwei Transfers bislang offiziell

von btfm · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser
Übernahm die SpVgg Ansbach im November 2023 als Cheftrainer: Niklas Reutelhuber geht in seine dritte volle Spielzeit als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern.
Übernahm die SpVgg Ansbach im November 2023 als Cheftrainer: Niklas Reutelhuber geht in seine dritte volle Spielzeit als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Die SpVgg Ansbach ist in die Vorbereitung gestartet. Zum Auftakt gastiert der Regionalligist beim Bezirksligist SG Herrieden. Im Juli kommt der 1. FC Nürnberg. Es gibt noch Tickets für das Highlight-Spiel.

Morgen, 15:30 Uhr
SG TSV/DJK Herrieden
SG TSV/DJK HerriedenHerrieden
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
15:30

Der Ball rollt wieder bei der SpVgg Ansbach! Die Mannschaft von Trainer Niklas Reutelhuber startet am Freitag, den 13. Juni, mit dem ersten Vorbereitungsspiel. Um 15:30 Uhr gastiert der Regionalligist bei der SG Herrieden um den ehemaligen Ansbacher und Bezirksliga-Torschützenkönig Michael Sperr. Im Anschluss warten sechs weitere Duelle auf die Nullneuner.

Gegen Großschwarzenlohe, Kornburg und den 1. FC Nürnberg: Sieben Tests für die SpVgg Ansbach

Am 20. Juni fordert Ansbach den SC Großschwarzenlohe in Weigenheim, sieben Tage später wartet der TSV Kornburg in Gnotzheim. Anfang Juli geht es dann Schlag auf Schlaf: Zunächst fordert Ansbach den FSV Erlangen-Bruck in Uffenheim (2. Juli) und den FSV Hollenbach in Wilhermsdorf (4. Juli), ehe am 11. Juli der 1. FC Nürnberg nach Ansbach kommt.

Sa., 20.06.2026, 14:30 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
14:30

Das Highlight-Spiel der Vorbereitung startet um 18 Uhr. Unter spvgg-ansbach.de/tickets gibt es noch Stehplatzkarten zu ergattern. Ein kleiner Restbestand an Sitzplatzkarten wird außerdem am 1. Juli zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr am Stadion im Vorverkauf angeboten.

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Das siebte Spiel der Vorbereitung bestreitet die SpVgg am 12. Juli in Elchingen gegen den TSV Essingen. Das erste Pflichtspiel steigt am Wochenende darauf mit der 1. Runde des Toto-Pokals. Der Start in die Regionalliga-Saison erfolgt am 23. Juli mit dem Eröffnungsspiel.

  • 13. Juni, 15:30 Uhr in Herrieden – SG Herrieden
  • 20. Juni, 14:30 Uhr in Weigenheim – SC Großschwarzenlohe
  • 27. Juni, 14:00 Uhr in Gnotzheim – TSV Kornburg
  • 02. Juni, 18:45 Uhr in Uffenheim – FSV Erlangen-Bruck
  • 04. Juni, 14:00 Uhr in Wilhermsdorf – FSV Hollenbach
  • 11. Juni, 18:00 Uhr in Ansbach – 1. FC Nürnberg
  • 12. Juni, 15:00 Uhr in Elchingen – TSV Essingen

Bestätigte Neuzugänge in Ansbach sind Keeper Nils Leidenberger (VfR Heilbronn) und Janis Gesell. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte vom FSV Hollenbach (Oberliga Baden-Württemberg) zu den Nullneunern. Der Durchbruch in den Herrenbereich gelang Gesell in Großaspach.