Von Greuther Fürth in die Landesliga: SCG stellt neuen Trainer vor »Erfahrener und hochqualifizierter Fußballfachmann für das Trainerteam« +++ Quartett um Kapitän bleiben für die Landesliga von Boris Manz · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

Soll "künftig seine Erfahrung und Leidenschaft beim SCG einbringen": Marco Ried. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Beim SC Großschwarzenlohe herrscht nach dem Bayernliga-Abstieg reges Treiben. Nun hat der Verein einen neuen Trainer für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt.

Zahlreiche Spieler sind weg, dazu verließ der langjährige Cheftrainer Florian Bauer (TSV Kornburg) Großschwarzenlohe. Inzwischen ist beim SCG aber alles in trockenen Tüchern für den Neustart, den neue Gesichter beim SCG leiten sollen. Marco Ried kommt – wie erwartet – aus seiner Fußballpause zurück und coacht den SCG künftig in der Landesliga. Assistierte Beierlorzer, Köllner und Kleinle: Ex-Fürth-Trainer Ried übernimmt SCG in der Landesliga "Der SCG freut sich, mit Marco Ried einen erfahrenen und hochqualifizierten Fußballfachmann für das Trainerteam gewonnen zu haben. Nach vielen erfolgreichen Jahren im Nachwuchsleistungsbereich der SpVgg Greuther Fürth kehrt der 36-Jährige nun auf die Trainerbank zurück und wird künftig seine Erfahrung und Leidenschaft beim SCG einbringen", teilt der SCG auf den Vereinskanälen mit.

Marco Ried machte sich im Nachwuchsbereich bei der SpVgg Greuther Fürth einen Namen und assistierte Trainergrößen wie Achim Beierlorzer, Michael Köllner und Thomas Kleinle. In Fürth startete Ried 2014 und stieg 2018 zum Cheftrainer der U19 des Kleeblatts auf, die er bis zum Jahreswechsel 2021/22 betreute (Quelle: transfermarkt.de/fupa.net). Nach einer Fußballpause übernimmt er jetzt den SC Großschwarzenlohe, denen er bereits vor dem feststehenden Bayernliga-Abstieg seine Zusage gab.