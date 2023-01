17. Neujahrsturnier in Bleicherode

Nach coronabedingter zweijähriger Pause war es in diesem Jahr endlich wieder soweit und wir konnten unser 17. Neujahrsturnier der Herren in der Georgenberghalle ausrichten. Dementsprechend waren die Vorfreude und die Anspannung für alle Beteiligten sehr groß und so war es umso erfreulicher, dass folgende Mannschaften der Bleicheröder Einladung gefolgt sind: TSG “Glück auf” Kehmstedt, LSG Blau Weiß Großwechsungen, SV Bernterode, SV Rot Weiß Kraja, SG Empor Sondershausen, SG Ammern und VFB 1922 Bischofferode.

Ein Blick auf das hochkarätige Starterfeld versprach schon vorab viele spannende Spiele und jede Menge Tore. Vor vollen Rängen begrüßte Stefan Ahrens (Stellv. Abteilungsleiter, SV Glückauf Bleicherode-Fußball) die Teams, das Schiedsrichtergespann und die knapp 200 Zuschauer, die mit hohen Erwartungen kamen und nicht enttäuscht werden sollten.

Alle acht gemeldeten Mannschaften waren angereist und so stand einem pünktlichen Turnierstart um 10.00 Uhr nichts mehr im Wege. Auf dem Parkett konnte man deutlich spüren, was den Spielern in den letzten Jahren gefehlt hatte, denn es gab Budenzauber vom Feinsten. Für die mitgereisten Fans gab es viele herrliche Tore zu bejubeln und die Mannschaften begeisterten mit bemerkenswerten Spielzügen und eindrucksvollen Torparaden. Auch wenn das ein oder andere Mal die Emotionen der Spieler hochkochten, war es durchweg ein faires Turnier, das insgesamt mit nur drei Zweiminuten-Strafen auskam. Zwischen den zwei Halbfinalen überreichte Sophia Schmücking von der Nordthüringer Volksbank einen Scheck in Höhe von 300,- Euro an Stefan Ahrens. Für die langjährige finanzielle Unterstützung möchte sich die Abteilung Fußball auch an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken.

Im Finale standen sich mit dem VfB 1922 Bischofferode und Pokalverteidiger LSG Blau Weiß Großwechsungen zwei Kreisoberligateams gegenüber, welches letztendlich Bischofferode klar für sich entscheiden konnte und damit verdienter Sieger des Turniers wurde. Im Spiel um Platz drei konnte sich die SG Ammern gegen den SV Bernterode knapp behaupten. Bei der Trainerabstimmung setzten sich Alexander Blümel als bester Torwart und Lukas Stejskal als bester Spieler (beide VfB 1922 Bischofferode) durch und Sebastian Schmidt von der SG Ammern zeichnete sich mit acht Treffern als bester Torschütze des Tages aus.