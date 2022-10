13:1 - Speldorf marschiert nach Kantersieg voran Bezirksliga, Gruppe 5: Der VfB Speldorf hat es beim Duisburger SV 1900 zweistellig gemacht und mit 13:1 gewonnen.

Der VfB Speldorf marschiert zielsicher in Richtung direktem Wiederaufstieg in die Landesliga. Mit dem bislang höchsten Sieg in der laufenden Saison setzte sich der VfB beim Duisburger SV 1900 mit 13:1 durch und hat in der Tabelle nun vier Punkte Vorsprung vor Schwarz-Weiß Alstaden.

Der VfB Speldorf lässt keinen Zweifel am Saisonziel aufkommen. Die Mülheimer wollen schnellstmöglich in die Landesliga zurückkehren, aus der sie in der vergangenen Spielzeit etwas überraschend abgestiegen sind, nachdem die Pläne eigentlich in die andere Richtung gingen. Den Ausrutscher Abstieg sind die VfB-Akteure derweil auf dem besten Weg wieder auszumerzen. In der Bezirksliga, Gruppe 5, gab es am Nachmittag einen weiteren Kantersieg der Speldorfer, die beim Duisburger SV 1900 mit 13:1 als Sieger vom Platz gingen.

Nach einem Erfolg in dieser Höhe sah es allerdings lange nicht aus. Zur Pause stand "nur" ein Vier-Tore-Vorsprung, nachdem Kevin Mouhamed (20./30.) und Fabian Schüring (36./45.+1) jeweils doppelt trafen. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem DSV gar, in Person von Torun Can Gül zunächst zu verkürzen (52.), doch dann lief die Offensivabteilung der Gäste richtig heiß. Ismail Öztürk stellte auf 5:1 (56.), Deniz Dominik Hotoglu (62.) und Mouhamed (69.) legten nach. Satt waren die Angreifer aber auch bei diesem Spielstand noch nicht und es folgten weitere sechs Tore in der Schlussphase. Janis Timm (77./86.), Maximilian Fritzsche (79.), Hotoglu (89.) und Philipp Asamoah (90.) trafen für den VfB, 1900 machte den verpatzten Tag mit einem Eigentor noch rund. Im Klassement hat Speldorf seinen Vorsprung auf vier Zähler ausbauen können, da Verfolger Schwarz-Weiß Alstaden gegen den SV Rot-Weiß Mülheim nicht über ein Remis hinauskam. Der DSV steht noch knapp über dem Strich.

So spielten die Mannschaften

Duisburger SV 1900 – VfB Speldorf 1:13

Duisburger SV 1900: Avdulla Krasniqi, Simon Kouam Kengne (46. Torun Can Gül) (81. Jasin El Ouarti), El Hassan Lahjar, Gracjan Adamowicz, Philip Stürz (35. Jann Singh), Hayate Abe, Princely Ngantoh, Samet Mantratzi, Sharon Musa (45. Aran Mohamed Salim), Tayfun Yildirim, Basel Mohammad Almostafa (73. Morad Möllenbeck) - Trainer: Volker Hohmann

VfB Speldorf: Lars Gronemann (59. Marvin Hohensee), Pierre Kanzen, Vincent Aretz (60. Noah Fabian Rautzenberg), Philipp Bartmann (71. Philipp Asamoah), Maximilian Fritzsche, Fabian Schürings (60. Deniz Hotoglu), Ismail Öztürk, Janis Timm, Kevin Mouhamed (71. Robin Wandel) - Trainer: Julien Schneider

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin Mouhamed (20.), 0:2 Kevin Mouhamed (30.), 0:3 Fabian Schürings (36.), 0:4 Ismail Öztürk (45.+1), 1:4 Aran Mohamed Salim (52.), 1:5 Ismail Öztürk (56.), 1:6 Deniz Hotoglu (62.), 1:7 Kevin Mouhamed (70.), 1:8 Janis Timm (77.), 1:9 Maximilian Fritzsche (79.), 1:10 Gracjan Adamowicz (82. Eigentor), 1:11 Janis Timm (86.), 1:12 Robin Wandel (89.), 1:13 Philipp Asamoah (90.+2)

Rot: Avdulla Krasniqi (34./Duisburger SV 1900/Handspiel vor dem Strafraum.. absichtlich )