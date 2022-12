1. FC Mönchengladbach: Mitgliedsbeitrag von 480 Euro Der 1. FC Mönchengladbach erhöht seine Mitgliedsbeiträge drastisch – insbesondere im Nachwuchsbereich. Statt 180 werden nun 480 Euro pro Jahr fällig. Eltern kritisieren vor allem den späten Zeitpunkt der Bekanntgabe – denn fristgerechte Kündigungen sind

Jürgen Schröder (Name geändert) will seinen Augen und Ohren nicht trauen, als er auf einer Informationsveranstaltung am 6. Dezember von der neuen Beitragsordnung beim 1. FC Mönchengladbach hört. Schröders Sohn spielt in der Jugend des 1. FC, bisher hatte ihn das 180 Euro im Jahr gekostet. Aufgrund des heiklen Themas möchte er anonym bleiben. Am Nikolaustag sei jede Jugendmannschaft einzeln für eine halbe Stunde zum Gespräch mit der Vereinsführung einbestellt worden, Präsident Christian Oh leitete die Veranstaltung, auch der Sportlicher Leiter der Jugend, Timo Wendelen, sei vor Ort gewesen. So erzählt es Schröder unserer Redaktion.

Drastische Erhöhung

Nach der Vereinsvorstellung habe Oh den Eltern dann die neue Beitragsordnung vorgelegt. Statt 180 Euro würde die Mitgliedschaft beim 1. FC Mönchengladbach ab dem kommenden Jahr 480 Euro im Jahr kosten. Aus dem Anmeldeformular des Vereins auf der Internetseite geht hervor: Die Erhöhung des Beitrags um 300 Euro gilt für alle Nachwuchsspieler von der U14 bis zur U19. In den jüngeren Altersklassen beträgt der neue Preis 360 beziehungsweise 240 Euro im Jahr (siehe Infokasten). Auch die Jahresbeiträge im Seniorenbereich wurden angehoben – dort fällt die Erhöhung von 200 auf 300 Euro jedoch deutlich geringer aus.

Vor den Eltern begründete der Verein laut Schröder den Anstieg mit Kosten für Material, Trikots, Trainerpersonal und den Abgaben an den Verband. Auf Nachfragen, welcher Mehrwert denn genau geboten werde, sei Oh aber kaum eingegangen, berichtet Schröder. Dass im Verein in vielen Bereichen Nachholbedarf herrscht, sieht aber auch er: „Die Stutzen vieler Kinder sind nur Fetzen. Einige Eltern haben schon eigene Stutzen gekauft.“ Auch neue Trikotsätze seien seit Sommer nicht angekommen. Aber dafür den Beitrag um 300 Euro erhöhen? Schröder kann das nicht nachvollziehen.

Von fehlender Transparenz spricht auch Mathias Wolf (Name geändert), dessen Sohn ebenfalls in einer Nachwuchsmannschaft beim 1. FC angemeldet ist. „Es gab null Einbezug der Mitglieder und keine Transparenz, wie das Geld genutzt wird. Ich habe um Auflistung gebeten, welche Gegenleistung wir erwarten können. Doch da konnte uns nichts Konkretes aufgezeigt werden“, sagt Wolf.

Begründung des Vereins

Unserer Redaktion teilt der Verein auf Anfrage mit, dass die künftigen Mehreinnahmen zum Teil für die Erneuerung eines Kunstrasenplatzes, der sogenannte Platz drei auf der Anlage, vorgesehen sind – dieser gehört laut dem 1. FC dem Verein und nicht der Stadt als Eigentümer der Ernst-Reuter-Anlage. Des Weiteren sind die Gelder für Trainingsmaterialien und -kleidung sowie für Übungsleiter und ehrenamtliche Helfer gedacht. Für Kinder aus Familien, die sich den Beitrag nicht leisten können, will der Verein eine „angemessene Lösung“ finden.

„Unsere Jugend-Mannschaften spielen in den höchsten Spielklassen des FVN und müssen diverse Voraussetzungen erfüllen. Auch die Kosten für die Ausbildung der Trainer sind gestiegen“, sagt Carina Flemming, Geschäftsführerin des 1. FC. Sie fügt an: „Wenn man talentierte Kinder von guten Übungsleitern entwickeln lassen möchte, muss man in deren Ausbildung investieren und mittlerweile höhere ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen zahlen, auch wenn diese weiterhin unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns von zwölf Euro liegen.“

Andere Vereine erhöhen Beiträge ebenfalls

Der Verein rechtfertigt die Erhöhung zudem damit, dass auch andere Vereine die Beiträge angehoben hätten, Bayer Uerdingen beispielsweise auf 30 Euro pro Monat. Dennoch sind das Ausnahmen. Andere Beispiele: Der SV Wuppertal verlangt 88 Euro im Jahr im Jugendfußball, der TSV Meerbusch 63 Euro. Beide Vereine sind ebenfalls in den höchsten Jugendspielklassen des FVN vertreten. Beim FC Wegberg-Beeck beträgt der Satz für die Jugend aktuell 120 Euro.