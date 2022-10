1. FC Gap II trotz Aufstiegsrunde keineswegs entspannt – Oberammergau überzeugt Sorgen bei Spitzenteam, viel Lob anderswo

Landkreis – Sorgenvoll blickt ausgerechnet der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II aus dem Spitzentrio in die Zukunft, entspannt dagegen Murnau und Grainau. Uffing, Eschenlohe, Oberammergau und Ohlstadt freuen sich weiter über ihren Aufwärtstrend – auch wenn das Ergebnis nicht überall freudig stimmt.

SV Uffing II – 1. FC Penzberg II 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Michael Brandl (Höhenrain).

Zuschauer: 46. – Tore: 0:1 (40.) Sik, 0:2 (65.) Yerli, 1:2 (83.) Diepold. – Gelb-Rot: Kurtar (Penzberg/72.).

Im Kellerduell hätte es fast geklappt. Am Ende aber schlichen die Kicker des SV Uffing wieder als zweiter Sieger vom Platz. „Von der Leistung war’s in Ordnung, aber in den entscheidenden Situationen reicht es nicht“, anaylsiert Sebastian Graf die 1:2-Niederlage gegen die Penzberger Reserve. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung endete mit dem 0:1. Hinzu kam ein Schlenzer mit Sonntagsschuss-Charakter – 0:2. Pech gesellte sich dazu, als Florian Popp und Kilian Neuner mit ihren Versuchen nur die Querlatte trafen. In Überzahl – ein Gästespieler fiel wegen Disziplinlosigkeit vom Feld – gelang Alex Diepold nach Steckpass lediglich noch der Anschlusstreffer. „So wie wir es eigentlich machen wollen“, lobte Graf das Muster. Insgesamt aber fehlt dem Team einfach die Qualität. „Es scheitert oft an den Pässen vor dem Abschluss“, betont der Trainer. „In guten Momenten treffen wir häufig die falsche Entscheidung.“ or

TSV Murnau II – SV Eschenlohe 2:1 (1:1)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (Benediktbeuern). – Zuschauer: 85. – Tore: 1:0 (21.) Voß, 1:1 (29.) Böhmer, 2:1 (74.) Kollmann.

Michael Schmid konnte kaum fassen, was er sah: ein mutiges Team aus Eschenlohe, das so ganz anders kickte als im Hinspiel, in dem der SVE lediglich ein Abwehrbollwerk sondergleichen aufgebaut hatte. „Das war extrem und einmalig“, sagt Florian Mayr, Trainer in Eschenlohe. Damals hatten zu viele Kräfte gefehlt. In Murnau aber boten beide Teams eine ansehnliche Partie, die die Gastgeber 2:1 gewannen und damit mindestens Platz zwei sicherten. „Perfekte Ausgangslage“, urteilt TSV-Coach Schmid vor dem „Bonusspiel“ um Rang eins gegen Grainau am kommenden Wochenende.

Kollege Mayr freute sich zwar über den guten Auftritt, ärgerte sich aber über den Ausgang, den zwei Fehler ermöglichten. Beim 0:1 ließ der SVE Gegner Murnau seine größte Stärke, das Kombinationsspiel, ausleben. Am Ende der Stafette stand Adrian Voß. „Schöne Flanke, schöner Kopfball“, beschreibt Mayr. Gegentreffer zwei, das Murnauer Siegtor, fiel per Konter nach individuellem Fehler, als Eschenlohe kollektiv den Vorwärtsgang eingelegt hatte. Florian Kollmanns sehenswerter Schuss aus 16 Metern schlug unhaltbar ein. Schön, findet Mayr, „dass wir es lange offen gehalten haben“. Nach der Murnauer Anfangsoffensive hatte er umgestellt. Sein Team attackierte früher, erzwang einen Abspielfehler, der im 1:1 von Lukas Böhmer mündete. „Wir waren raus aus dem Spiel“, klagt Schmid. Die Pause rettete Murnau in dieser Phase. am

TSV Oberammergau – 1. FC GAP II 4:0 (2:0)