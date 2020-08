Eintracht Trier vergeigt erneut den Saisonauftakt

Der SVE gibt bei Arminia Ludwigshafen binnen fünf Minuten die Partie aus der Hand. Aus einer 1:0-Führung resultierte so der 1:2-Endstand. UPDATE: Trainer-Video online!





Es bleibt dabei: Eintracht Trier kann seit 2012 kein Auftaktspiel in eine Saison gewinnen. Bei Arminia Ludwigshafen unterlag der SVE am Freitagabend trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:2.

fupa-tv: Eintracht-Trainer Josef Cinar zieht enttäuscht Bilanz der 90 Minuten:

36 Grad – die äußeren Bedingungen waren für die Spieler brutal. Angesichts der Hitze war es ein ordentliches Oberliga-Duell, das sich beide Teams im Südweststadion vor 458 Zuschauern lieferten.

Bei der Eintracht liefen mit Leonel Brodersen, Sanoussy Balde, Milad Salem und Edis Sinanovic vier Neuzugänge in der Startelf auf. Für den verletzten Christoph Anton beorderte Eintracht-Trainer Josef Cinar Ömer Kahyaoglu ins linke Mittelfeld.

Die Anfangsphase gehörte der Arminia, die in dieser Phase konsequenter auftrat. Einen gefährlichen Konter über Abdelrahman Mohamed konnte Kevin Kling mit der Fußspitze unterbinden (4.).

Mit zunehmender Spieldauer war die Eintracht um einen strukturierten Spielaufbau bemüht, doch es gab zunächst zu viele Ballverluste vor der richtig gefährlichen Zone. Ludwigshafen versuchte vor allem über die eigene linke Seite (Nico Pantano) Angriffe zu initiieren – Triers Rechtsverteidiger Brodersen hatte gegen ihn in der ersten Halbzeit Schwerstarbeit zu erledigen.

Bis zur Pause erarbeiteten sich die Moselaner ein kleines Chancenplus. Die besten Gelegenheiten hatte Tim Garnier, der mit einem Schuss (40.) sowie mit einem Kopfball (45./+1 jeweils an Arminia-Torwart Alexander Jäger scheiterte.

Kurz nach der Pause erzielte Ömer Kahyaoglu das vermeintliche 1:0 für Trier – doch Schiedsrichter Christoph Busch hatte zuvor ein strafbares Handspiel von Garnier gesehen. Trier war mit mehr Power aus der Halbzeit gekommen – und das wurde belohnt. Nach einem Foul an Garnier verwandelte Salem den fälligen Foulelfmeter sicher zur Gästeführung (58.).

Zur Erinnerung: In der Vorsaison hatte Maurice Roth in letzter Sekunde einen Elfer in Ludwigshafen zum möglichen Sieg vergeben, nun schien der SVE auf Kurs.

Für die Schlussphase brachte Cinar etwas überraschend Kevin Heinz aufs Feld – der Trierer Flügelspieler war erst in dieser Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte nur wenige Übungseinheiten absolviert.

Trier hatte die Partie im Griff, und kassierte dennoch das 1:1. Weil Sanoussy Balde im Mittelfeld den Ball verlor und Simon Maurer Torschütze Pantano, der in der zweiten Hälfte eigentlich abgetaucht war, eine Sekunde aus den Augen verloren hatte (74.). Binnen fünf Minuten kippte die Partie. Wieder war Trier hinten nicht wach. Fabian Herchenhan setzte sich gegen Heinz durch, Nutznießer Suraphael Mbonisi traf zum 2:1 für Ludwigshafen (78.). Vor allem Eintracht-Keeper Denis Wieszolek monierte ein Foul an Heinz, es war aber wohl ein vertretbares Einsteigen.

Vom Rückstand erholte sich der SVE nicht mehr. Im ersten Heimspiel empfängt die Eintracht nun am Samstag, 3. August, 15 Uhr, die Sportfreunde Eisbachtal.

Spiel-Statistik:

Arminia Ludwigshafen: Jäger – Jung, Evrard, Gutermann – Prokop, Herchenhan, Ehmann, Braun (89. Hoti) – Mohamed, Gulde (65. Mbonisi), Pantano (85. Haxhija)

Eintracht Trier: Wieszolek – Brodersen, Maurer, Kling, Kaluanga – Balde (82. Kinscher) – Sinanovic, Roth (76. Thayaparan), Salem, Kahyaoglu (69. Heinz) – Garnier

Tore: 0:1 Salem (58., FE), 1:1 Pantano (74.), 2:1 Mbonisi (78.)

Schiedsrichter: Christoph Busch

Zuschauer: 458