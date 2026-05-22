Zweitliga-Aufstiegskandidat bestimmt neuen Trainer

SC Siebnen: Tony Vanaria übernimmt im Sommer. Beim SC Siebnen sind die Weichen für die Zukunft gestellt: Tony Vanaria wird ab Sommer neuer Trainer der 1. Mannschaft. Er tritt die Nachfolge von Pino Spagnuolo (er wechselt zum Zweitligisten Wädenswil) an, der das Fanionteam in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Unter ihm entwickelte sich der SCS zu einer festen Grösse in der 3. Liga. Mehrfach spielte die Mannschaft um den Aufstieg mit, aktuell führen die Märchler die Tabelle der Gruppe 1 erneut mit mehreren Punkten Vorsprung an. Unabhängig davon, ob der Sprung in die 2. Liga gelingt, wird Vanaria inskünftig die sportliche Verantwortung übernehmen. Der neue SCS-Coach war in der Vergangenheit unter anderem für das damals in der 3. Liga spielende Wädenswil tätig. Derzeit wirkt Vanaria noch beim FC Freienbach im Trainerstab der 1.-Liga-Mannschaft als Assistenztrainer. Für Stabilität im Umfeld des Teams bleibt zudem ein grosser Teil des Staffs erhalten: Simone Materazzi wird weiterhin als Spieler und Co-Trainer tätig sein, Marcello Trabucco bleibt Team-Coach und Pasquale Nigro Sportchef.

Erstliga-Awards: Peter und Kisassumbua ausgezeichnet. Die Trainer und Captains der jeweiligen Gruppen haben die Gewinner der Ersten-Liga-Awards 2025/26 gewählt – dabei gingen in der Gruppe 3 gleich zwei Auszeichnungen in die Region Zürich. Zum besten Spieler der Gruppe 3 wurde Flavio Peter vom FC Wettswil-Bonstetten gewählt. Auch der SC YF Juventus darf sich freuen: Joël Kiassumbua wurde zum besten Torhüter gewählt. Als bester Trainer wurde Dagoberto Carbone vom AC Taverne ausgezeichnet.