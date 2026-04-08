Polverino übernimmt im Sommer bei Tuggen für Previtali

Der FC Tuggen stellt die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Ivan Previtali erhält keinen neuen Vertrag und wird den Erstligisten im Sommer verlassen. Gleichzeitig präsentierten die Märchler bereits seinen Nachfolger.
Ab der kommenden Saison übernimmt Michèle Polverino das Traineramt. Der 41-jährige ehemalige Nationalspieler aus Liechtenstein war zuletzt beim Gruppengegner USV Eschen/Mauren tätig, wo er vor wenigen Wochen nach internen Unruhen (wir berichteten) zurücktrat. Zuvor coachte er den FC Balzers.
Der FC Tuggen zeigt sich überzeugt, mit Polverino die passende Lösung gefunden zu haben.
Ivan Previtali war im Sommer 2022 vom Ligagegner Höngg nach Tuggen gewechselt. Nach einer knapp verpassten Teilnahme an den Aufstiegsspielen in seiner ersten Saison führte er das Team ein Jahr später zum Gruppensieg. In den Aufstiegsspielen bedeute Vevey-Sports hinterher die Endstation.
Die Aufstiegsspiele im Visier
Etwas enttäuschender verlief die letzte Meisterschaft, in der es zu Platz 7 reichte. Nun ist der Verein zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft «frische Impulse von aussen» benötigt.
Sportlich ist Tuggen derzeit auf Kurs: Aktuell belegt das Team mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer SC YF Juventus den zweiten Platz de Gruppe 3 und hat dadurch die Aufstiegsspiele fest im Blick.
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