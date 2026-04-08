Polverino übernimmt im Sommer bei Tuggen für Previtali Erstligst mit Wechsel an Seitenlinie von Marco Huber · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

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Der FC Tuggen stellt die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Ivan Previtali erhält keinen neuen Vertrag und wird den Erstligisten im Sommer verlassen. Gleichzeitig präsentierten die Märchler bereits seinen Nachfolger.

Ab der kommenden Saison übernimmt Michèle Polverino das Traineramt. Der 41-jährige ehemalige Nationalspieler aus Liechtenstein war zuletzt beim Gruppengegner USV Eschen/Mauren tätig, wo er vor wenigen Wochen nach internen Unruhen (wir berichteten) zurücktrat. Zuvor coachte er den FC Balzers. Der FC Tuggen zeigt sich überzeugt, mit Polverino die passende Lösung gefunden zu haben.