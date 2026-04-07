Die Halbfinals im FVRZ-Cup sind ausgelost Wer zieht ins Endspiel ein? von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

Zürcher Erstliga-Gegner vor Trainerwechsel +++ Eine Winterthurer Legende tritt ab +++ Knall mit Ansage bei Zürcher Erstliga-Gegner +++ Abstiegsgefährdeter Erstligist verpflichtet Altbekannten

FVRZ-Cup: Viertligist trifft auf Wiesendangen - Spitzenduell unter Zweitligisten. Die Paarungen der Halbfinals im FVRZ-Cup sind bekannt. Uitikon, das Überraschungsteam aus der 4. Liga, empfängt den FC Wiesendangen. Im zweiten Duell treffen die beiden Zweitliga-Spitzenteams Regensdorf (derzeit 4. Rang, Gruppe 1) und Stäfa (3. Rang, Gruppe 2) aufeinander. Regensdorf ist zudem der einzige verbliebene Verein, der den Pokal bereits gewinnen konnte (siehe unsere Übersicht seit 2001). Die Partien sind auf Dienstag, 28. April, terminiert. FC Wohlen: Piu geht nach drei Jahren. Beim FC Wohlen kommt es zum Ende der Saison zu einem Trainerwechsel. Fabricio Nogueira Nascimento, besser bekannt als Piu, betreut die Aargauer seit der Saison 2023/24. In der laufenden Meisterschaft belegt der FCW derzeit den 9. Platz in der Erstliga-Gruppe 2, die von der U21 der Grasshoppers angeführt wird. Angaben zur Nachfolge von Piu machte der Verein bislang noch nicht.